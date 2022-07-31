Чим Україна «атакувала» штаб флоту у Севастополі? Версія росіян

Як стверджують рашисти, Україна навіщось використала для «атаки» на будівлю штабу Чорноморського флоту усього лиш саморобний дрон

За словами рашистів, Україна вирішила напасти на будівлю Чорноморського флоту саморобним дроном

Окупанти, які раніше звинуватили українську сторону у «атаці» на будівлю штабу Чорноморського флоту РФ, назвали технічний засіб, за допомогою якого нібито була здійснена ця акція. Про це повідомило з посиланням на пресслужбу флоту кремлівське видання ТАСС.

Росіяни стверджують, що Україна використала для «атаки» на об’єкт у Севастополі не професійний безпілотник чи якусь іншу військову техніку, а усього лише саморобний дрон.

До цього аматорського безпілотника, як заявили у пресслужбі Чорноморського флоту країни-агресора, був під’єднаний «вибуховий пристрій малої потужності».

Нагадаємо, сьогодні, 31 липня, зранку «губернатор» окупованого Севастополя Михайло Развожаєв повідомив про «атаку», нібито здійснену українським безпілотником на будівлю штабу Чорноморського флоту країни-агресора.

Але на фотографіях, оприлюднених згодом Развожаєвим, із усіх можливих наслідків «атаки» можна помітити лише розкидане листя та кров біля одного із входів до будівлі штабу.

Речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук назвав цей інцидент провокацією росіян, заявивши, що деокупація Криму буде відбуватися зовсім не так, як розповідають про «атаку» рашисти, і зі значно вищою ефективністю.