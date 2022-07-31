Росіяни заявили про атаку на штаб Чорноморського флоту в Севастополі

Святкування до дня військово-морського флоту в Севастополі перенесено

Так званий «губернатор» тимчасово окупованого Криму Михайло Развожаєв повідомив, що, ймовірно, український безпілотник атакував штаб Чорноморського флоту. Поранені п’ятеро осіб. Про це пишуть російські ЗМІ.

Развожаєав також проінформував, що святкування до дня військово-морського флоту в Севастополі перенесено та попросив містян залишатися вдома.

Нагадаємо, в окупованому Криму партизанський рух поширює проукраїнські листівки і обіцяє ворогам помсту.

Раніше в окупованому Криму з'явилися оголошення з пошуку за винагороду командира окремого рдивізіону підводних човнів флоту РФ Анатолія Варочкіна, який керував запуском крилатих ракет по Вінниці 14 липня.