Головна Країна
search button user button menu button

Росіяни заявили про атаку на штаб Чорноморського флоту в Севастополі

Надія Карбунар
Сьогодні, 08:01 glavcom.ua
Росіяни заявили про атаку на штаб Чорноморського флоту в Севастополі
За версією росіян, штаб Чорноморського флоту атакував український безпілотник
фото з відкритих джерел

Святкування до дня військово-морського флоту в Севастополі перенесено

Так званий «губернатор» тимчасово окупованого Криму Михайло Развожаєв повідомив, що, ймовірно, український безпілотник атакував штаб Чорноморського флоту. Поранені п’ятеро осіб. Про це пишуть російські ЗМІ.

Росіяни заявили про атаку на штаб Чорноморського флоту в Севастополі фото 1

Развожаєав також проінформував, що святкування до дня військово-морського флоту в Севастополі перенесено та попросив містян залишатися вдома.

Нагадаємо, в окупованому Криму партизанський рух поширює проукраїнські листівки і обіцяє ворогам помсту.

Раніше в окупованому Криму з'явилися оголошення з пошуку за винагороду командира окремого рдивізіону підводних човнів флоту РФ Анатолія Варочкіна, який керував запуском крилатих ракет по Вінниці 14 липня. 

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Оккупантам все чаще напоминают, что Крым – это Украина
В Севастополе партизаны предупреждают россиян о расплате (фото)
11 липня, 19:59
Росія перекинула значну кількість кораблів із Севастополя до Новоросійська
Росія перекинула значну кількість кораблів із Севастополя до Новоросійська
18 липня, 03:59
РФ планувала провести парад флоту в окупованому Севастополі 31 липня
Росіяни скасували парад флоту у Севастополі
21 липня, 18:24

Країна

У мережі з’явилося відео зруйнованого будинку загиблого бізнесмена Вадатурського
У мережі з’явилося відео зруйнованого будинку загиблого бізнесмена Вадатурського
Пункт пропуску «Краковець» відкриють для легкових авто, прикордонники назвали дату
Пункт пропуску «Краковець» відкриють для легкових авто, прикордонники назвали дату
«Мінус» 160 окупантів за добу: Генштаб оновив дані про втрати ворога
«Мінус» 160 окупантів за добу: Генштаб оновив дані про втрати ворога
Оборона України. Ситуація в регіонах станом на ранок 31 липня
Оборона України. Ситуація в регіонах станом на ранок 31 липня
Рашисти випустили на житлові квартали Нікополя близько 50 снарядів (фото)
Рашисти випустили на житлові квартали Нікополя близько 50 снарядів (фото)
Росіяни заявили про атаку на штаб Чорноморського флоту в Севастополі
Росіяни заявили про атаку на штаб Чорноморського флоту в Севастополі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
20K
Вибухи в окупованому Алчевську: що загорілося (відео)
15K
Дружина дивно відреагувала на дзвінок окупанта з полону (відео)
10K
Омбудсмен: особу окупанта, який катував українського полоненого, встановлено
9611
Олена Зеленська розповіла, чим займаються її діти
8015
РФ стягує військову техніку до кордонів України (знімки з космосу)
7912
У Миколаєві лунають вибухи

Новини

Під Святогірськом точаться бої, у Лаврі залишаються 450 осіб
Сьогодні, 02:34
Для Росії терор – це основна зброя: звернення Зеленського (відео)
Вчора, 22:30
Партизани пошкодили залізницю на Луганщині
Вчора, 21:10
Початок опалювального сезону у період війни: уряд зробив заяву
Вчора, 20:48
Нацбанк назвав професії, які стануть затребуваними після війни
Вчора, 20:33
Зречеться престолу? Папа Франциск зробив заяву
Вчора, 20:14

Прес-релізи

Розпочався благодійний розіграш марки з підписом Валерія Залужного
Розпочався благодійний розіграш марки з підписом Валерія Залужного
29 липня, 19:01
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту