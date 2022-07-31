Атака на штаб окупантів у Севастополі: перші фото з місця інциденту

Руйнувань будівлі штабу Чорноморського флоту РФ після «атаки українського безпілотника» не помічено

Усі святкові заходи в окупованому місті скасовані

Атака, як стверджують росіяни, українського безпілотника по штабу Чорноморського флоту країни-агресора у Севастополі завершилася мінімальними наслідками для окупантів.

Фотографії будівлі штабу виклав у Telegram «губернатор» Севастополя Михайло Развожаєв.

На фото не помітно особливих руйнувань. Біля одного із входів до штабу є сліди крові, імовірно, когось із поранених, про яких росіяни повідомляли раніше.

На території штабу Чорноморського флоту, як заявив російський гауляйтер Севастополя, працюють спеціалісти Федеральної служби безпеки.

Развожаєв підтвердив, що усі святкові заходи, які планували в окупованому українському місті до Дня військово-морського флоту Росії, скасовані. «Прошу зберігати спокій і по можливості залишатися удома», – наголосив севастопольський гауляйтер.

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Нагадаємо, раніше Развожаєв повідомив про обстріл будівлі штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі українським безпілотником.

За інформацією окупантів, п’ятеро людей були поранені.