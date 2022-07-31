Українська сторона прокоментувала «атаку» на Севастополь

Коли Україна звільнятиме Крим, одним збитим з дерев листям, як показують окупанти, не обійдеться

Звільнення Криму проходитиме не так, а значно ефективніше

«Атака» на штаб Чорноморського флоту у Севастополі є провокацією росіян. Про це заявив речник голови Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

Він згадав повідомлення про звірства росіян, зокрема, масове убивство українських військовополонених у Оленівці, і припустив, що заява про «атаку безпілотника» є продовженням інформаційної спецоперації рашистів.

Братчук запевнив, що деокупація Криму (та інших захоплених росіянами українських територій) точно відбуватиметься не так, як ця «атака безпілотником», і значно ефективніше.

Нагадаємо, сьогодні, 31 липня, зранку «губернатор» окупованого Севастополя Михайло Развожаєв повідомив про «атаку», нібито здійснену українським безпілотником на будівлю штабу Чорноморського флоту країни-агресора.

Але на фотографіях, оприлюднених згодом Развожаєвим, із усіх можливих наслідків «атаки» можна помітити лише розкидане листя та кров біля одного із входів до будівлі штабу.