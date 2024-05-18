Навіщо Росія наступає на Харківщині: ISW пояснив задум ворога

За оцінками аналітиків, окупанти прагнуть закріпити українські сили на харківському напрямку, щоб забезпечити просування РФ в інших районах на сході України

Росіяни, на думку аналітиків, більше надають пріоритет створенню «буферної зони» вздовж міжнародного кордону, а не глибшому проникненню в північні райони Харківської області

Наступ окупантів на півночі Харківщини є частиною зусиль зі створення «буферної зони» для захисту прикордонних районів Росії від українських ударів. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Російський диктатор Володимир Путін, відповідаючи на запитання журналіста, окреслив завдання російських військ на харківському напрямку. За його словами, армія РФ буцімто досягає успіху «за планом», а російські війська не мають планів щодо захоплення Харкова.

Диктатор стверджує, ніби російські наступальні операції на харківському напрямку покликані створити «буферну зону» для захисту російських прикордонних районів, включно з містом Білгород, від ударів з боку України.

«За попередньою оцінкою ISW, російські війська, схоже, надають пріоритет створенню «буферної зони» вздовж міжнародного кордону, а не створенню умов для більш глибокого проникнення в північні райони Харківської області», – припускають аналітики.

Вони продовжують оцінювати, що російські наступальні операції вздовж харківського міжнародного кордону, мають стратегічну мету залучити та закріпити українські сили на цій осі, щоб забезпечити просування РФ в інших районах на сході України.

Навіть обмежена активність Росії на інших ділянках міжнародного кордону нижче порогу російських наступальних операцій може призвести до розтягування українських сил на ширшому фронті, вважають аналітики.

Російські війська зможуть відволікати і закріплювати українські сили у прикордонній зоні доти, доки агресор зберігатиме свою присутність на півночі Харківщини та буде погрожувати проникненням в інші райони прикордоння.

«Російські війська демонструють схильність до проведення наступальних операцій на різних ділянках фронту імпульсами, коли на одній ділянці інтенсивність знижується, а на іншій зростає, і російські війська можуть уповільнити наступальні операції на півночі Харківської області на деякий час, але відновити їх темп пізніше на власний розсуд», – зазначає ISW.

Нагадаємо, що, за даними Генштабу, 17 травня на Харківському напрямку відбулося дві спроби ворога прорвати оборону наших військ на напрямках Глибоке–Липці, Бугруватка–Стариця. Ситуація контролюється Силами оборони.

Як повідомив президент Володимир Зеленський, на Харківському напрямку українським захисникам вдалося стабілізувати ситуацію і зупинити наступ російських військ на півночі області. Найглибше ворог просунувся на 10 км.

Нагадаємо, на Харківщині російські загарбники беруть в полон і розстрілюють місцевих жителів північної частини Вовчанська. Евакуаційні групи Нацполіції продовжують працювати у місті, попри інтенсивні бойові зіткнення, та намагаються забезпечити подальшу евакуацію людей.