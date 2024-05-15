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Путін «кладе на стіл» Харківську область: що значить нова заява диктатора

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Путін «кладе на стіл» Харківську область: що значить нова заява диктатора
Заяви Путіна щодо наступу на Суми та Харків є блефом, оскільки у країни-агресорки немає на це ресурсів
фото з відкритих джерел

«Перемовини РФ потрібні тільки для паузи і накопичення сил», – Коваленко

Президент країни-агресорки Володимир Путін підняв тему мирних переговорів та підтримав план Китаю щодо закінчення війни в Україні. Диктатор готовий покласти на стіл переговорів прикордоння Харківщини, але заяви щодо можливого наступу на Харків та Суми є блефом, переконаний керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

«Заява Путіна про те, що вони (переговори – «Главком») можливі без виведення російських військ – це торг, і на стіл він готовий покласти прикордоння Харківщини, а також сигналити, мовляв, якщо не захочете – піду в інших областях», – написав він.

Коваленко вважає, що вкиди про нібито можливий наступ росіян на Суми та Харків є блефом, адже, за його словами, у країни-агресорки для цього немає ресурсів.

«Ключова наша задача – вистояти. Це завдання на цей рік. Зрозуміло, що ніяких переговорів не буде. Перемовини РФ потрібні тільки для паузи і накопичення сил», – зазначив керівник ЦПД.

Андрій Коваленко додав, що головна надія росіян – розтягнути сили України та використати це для того, щоби пройти вперед на Сході.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін заявив в інтерв'ю китайському інформагентству Сіньхуа, що Росія готова до мирних переговорів, але головною проблемою їхнього початку є надійність гарантій та нібито бажання західних еліт «покарати» країну-агресорку. Путін наголосив, що Росія нібито хоче стійкого і справедливого врегулювання конфлікту мирними засобами, але, додав він, переговори мають враховувати й інтереси РФ.

До слова, заяви Путіна щодо переговорів з Україною та Заходом є намаганням використати активізацію бойових дій на Харківщині як важіль для шантажу. Центр протидії дезінформації РНБО наголосив, що заяви РФ про наступ на великі міста України є блефом і у Росії є ресурси лише для обмежених наступальних операцій у прикордонні України.

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Теги: Харків росія Суми путін диктатор переговори наступ

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