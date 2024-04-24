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ЗСУ просунулися поблизу Часового Яру: аналіз ISW

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
ЗСУ просунулися поблизу Часового Яру: аналіз ISW
фото: Генштаб ЗСУ

Російські війська активізували наступальні операції в Кринках

Українські сили відновили втрачені позиції на схід від Часового Яру. Геолокаційні кадри показують, що ЗСУ нещодавно просунулися на південний схід від Іванівського. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Просування українських сил

23 квітня російські сили підтримували відносно інтенсивні наземні атаки між Сватовим і Кремінною, але не зробили жодного підтвердженого просування. Міноборони РФ заявило, що українські сили невдало контратакували на південний захід від Кремінної в районі Григорівки.

Російські війська продовжили наземні наступи на Сіверському напрямку (на північний захід від Бахмута), проте підтверджених змін лінії фронту не було. Генштаб ЗСУ повідомив, що українські війська відбили декілька атак росіян на схід від Сіверська в районі Золотарівки та Верхньокам’янського та на південний схід від Сіверська в районі Спірного та Виїмки.

Українські сили нещодавно відновили втрачені позиції на схід від Часового Яру. Геолокаційні кадри, опубліковані 22 квітня, показують, що українські сили нещодавно трохи просунулися на південний схід від Іванівського. Позиційні бойові дії тривали поблизу Богданівки, у Новому мікрорайоні, на схід від Часового Яру біля Іванівського та на південний схід від Часового Яру поблизу Кліщіївки та Андріївки.

Більшість російських блогерів стверджували, що російські війська захопили Очеретине. Українське угруповання військ «Хортиця» підкреслило, що українські війська все ще контролюють більшу частину Очеретиного та зберігають вогневий контроль над південною частиною населеного пункту, куди намагаються наступати російські війська. Російські блогери стверджували, що російські війська також просунулися до та в межах Новобахмутівки і що українські сили відходять із позицій у центральній Новобахмутівці та Соловйовому. ISW наразі не має доказів того, що російські сили діють у Новобахмутівці або українські сили відступають звідти. 

Російські сили нещодавно незначно просунулися на захід і південний захід від Донецька на тлі боїв у цьому районі. Геолокаційні кадри, опубліковані 23 квітня, показують, що російські війська нещодавно незначно просунулися на південь від Красногорівки. На відео з геолокацією, опублікованому 22 квітня, видно, як елементи російської 155-ї окремої морської піхотної бригади встановлюють прапор на заході Новомихайлівки, що вказує на те, що російські сили нещодавно просунулися далі на захід у цьому населеному пункті. 

23 квітня на ділянці кордону Донецько-Запорізької області тривали бойові дії, але підтверджених змін на лінії фронту на цій ділянці не було. Російський блогер стверджував, що, ймовірно, частини російського 1430-го мотострілецького полку просунулися на глибину до 200 метрів на схід від Урожайного. 23 квітня тривали позиційні бої під Роботиним і Вербовим на заході Запорізької області.

Тривали позиційні бої на лівому березі Херсонської області, зокрема в районі Кринок. Російський блогер стверджував, що російські війська активізували наступальні операції в Кринках, але не уточнив розмір чи характер російських нападів.

Теги: фронт війна Міноборони РФ Генштаб

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