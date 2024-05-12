F-16 для України, загострення на Харківщині. Головне за 12 травня

Головні події за сьогоднішній день

Кількість населених пунктів на Харківщині, де йдуть бої, збільшилася. Стало відомо, коли Україна може отримати перші F-16. Названо регіони Молдови, де Росія може спровокувати кризу. Будинок у Білгороді обвалився через роботу російського ППО. У США помер чоловік, якому вперше пересадили генетично модифіковану свинячу нирку. Ердоган назвав справжню причину скасування свого візиту до Байдена. «Главком» склав добірку новин 30 квітня, щоб ви були в курсі головних подій:

Кількість населених пунктів на Харківщині, де йдуть бої, збільшилася

На Харківщині збільшилась «сіра зона» та кількість населених пунктів, де тривають бої. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Ворог продовжує свої намагання просунутись вглиб Харківської області. У нас дійсно збільшилась «сіра зона», збільшилась кількість населених пунктів, на територіях яких ведуться активні бойові дії», – сказав голова ОВА.

Синєгубов зазначив, що ЗСУ намагаються тримати свої позиції.

«Істотних успіхів по цих територіях немає, проте ситуація дійсно доволі важка, але повністю контрольована нашими військами», – повідомив очільник Харківської ОВА.

Синєгубов наголосив, що наразі основне завдання – стабілізувати лінію фронту.

Стало відомо, коли Україна може отримати перші F-16

Україна розраховує отримати перші винищувачі F-16 від своїх західних союзників у червні-липні. Про це повідомляє Reuters з посиланням на високопоставлене українське військове джерело.

«Київ розраховує отримати перші винищувачі F-16 від своїх західних союзників у червні-липні», – повідомило джерело.

Зазначається, що Україна шукала винищувачі F-16 американського виробництва, щоб протистояти перевазі Росії в повітрі впродовж понад двох років війни. Джерело не уточнило, яка саме країна постачатиме літаки.

Наразі Данія, Нідерланди, Норвегія і Бельгія взяли на себе зобов'язання відправити F-16 в Україну.

Названо регіони Молдови, де Росія може спровокувати кризу

Сепаратистські тенденції, які прослідковуються у Придністров'ї та Гагаузії, є важливим елементом у грі Росії, вона прагнутиме поглибити конфлікт і спровокувати ще більшу кризу, зокрема з використанням Гагаузії. Про це в інтерв’ю «Главкому» заявив колишній заступник директора Служби інформації та безпеки Молдови (СІБ) Александру Балан.

Балан зауважив, що більшість мешканців Придністров'я мають проросійські погляди. «Маємо те, що маємо. У Республіці Молдова є національні меншини, серед яких проглядається сепаратистська тенденція, у нас є Придністров'я, більшість мешканців якого – громадяни Молдови, але переважно вони є проросійськими, у нас є Гагаузія... Все це є важливим елементом у грі Росії, особливо якщо врахувати ті тенденції, що розвиваються зараз у країні», – пояснив він.

На думку Балана, у нинішнього керівництва Молдови є проблеми з Гагаузією. «Росія прагнутиме поглибити конфлікт і спровокувати ще більшу кризу, зокрема, з використанням Гагаузії. Я вважаю, що з деякими активностями (у СІБ, – «Главком») виникають складнощі», – зазначив він.

Балан вважає, що спецслужби Молдови проявляють занадто багато толерантності. «Вони (спецслужби, – «Главком») поводяться занадто нейтрально щодо ризиків, які можна було виявити багато років тому і не дати розвинутися ситуації в такому напрямку», – зауважив він.

Ексзаступник директора Служби інформації та безпеки Молдови розповів, що толерантність спецслужб Молдови до активності певних структур на території країни більшою мірою почала простежуватися, коли до влади прийшов президент Додон. «СІБ була підзвітна парламенту, а не президенту, поки при Додоні не було змінено законодавство», – пояснив він.

У 2020 році президент Додон підписав закон, згідно з яким, зокрема, СІБ переходила у підзвітність парламенту. За допомогою цього закону проросійська Партія соціалістів Республіки Молдова прагнула обмежити повноваження наступного президента, тобто обраної на виборах у грудні 2020 року Майї Санду. Конституційний суд країни невдовзі визнав закон невідповідним Конституції.

Балан розповів, що активно залучав ресурси Служби безпеки та інформації для протидії різного роду активностям, що походять із Придністров'я та Гагаузії, коли був керівником СІБ, але така робота припинилася, коли було сформовано наступний уряд.

Балан заявив, що коаліційний уряд Майї Санду та Ігоря Додона, створений у 2019 році, був якоюсь мірою компромісом між впливовими країнами, включно з Росією. «Тоді після поїздки Європою до Кишинева для консультацій прибув Дмитро Козак (заступник голови адміністрації президента РФ, відомий з 2003 р. як автор плану врегулювання придністровського конфлікту, т. зв. «меморандуму Козака» – «Главком»). У підсумку на посаду глави СІБ було призначено Єсауленка (Олександр Єсауленко до 2019 р. був заступником директора СІБ, а раніше керував військовою контррозвідкою Молдови – «Главком»)», – розповів він.

Ексзаступник директора СІБ Молдови зауважив, що коли він був у керівництві СІБ, Молдова сильно взаємодіяла з українськими колегами. «Зокрема, було ухвалено рішення про створення спільних пунктів пропуску по периметру кордону на придністровському сегменті, був запущений механізм, якого ніколи раніше не було, тому що до того часу Придністров'я отримувало величезну підтримку з боку Росії, використовуючи, зокрема й політичну кон'юнктуру того часу в Україн», – розповів Балан.

Будинок у Білгороді обвалився через роботу російського ППО

Міністерство оборони країни-агресорки визнало, що удар по житловому будинку у Білгороді справа рук російських військових. Про це йдеться у повідомленні міноборони РФ в телеграм.

Зокрема росіяни повідомляються, що їхня ППО знищила нібито українські дрони над Білгородщиною

«Близько 12.30 за московським часом було зірвано спробу київського режиму здійснити теракт із застосуванням БПЛА авіаційного типу по цілях на території Російської Федерації.

Український безпілотний літальний апарат знищено над територією Білгородської області засобами ППО, які чергували», – йдеться у повідомленні.

Там стверджують, що над Білгородом російська ППО знищила шість ракет «Точка-У», чотири реактивні снаряди РСЗВ «Вампір», дві реактивні снаряди РСЗВ «Ольха».

Водночас МНС країни звітує, що вдалося врятувати 12 осіб. Про загиблих та постраждалих – ані слова.

У США помер чоловік, якому вперше пересадили генетично модифіковану свинячу нирку

62-річний Річард Слейман був першим пацієнтом, якому пересадили генетично модифіковану свинячу нирку. Чоловік помер майже через два місяці після трансплантації. Про це повідомляє Associated Press.

Массачусетська лікарня зазначила, що глибоко засмучена смертю реципієнта та заявила, що не має жодних ознак того, що він помер у результаті трансплантації.

Річарду Слейману пересадили генетично модифіковану свинячу нирку в березні, а у квітні виписали додому. Хірурги думали, що орган прослужить щонайменше два роки.

Сім'я Слеймана подякувала лікарям.

«Їхні величезні зусилля, спрямовані на проведення ксенотрансплантації (Ред. – лікування пацієнтів клітинами, тканинами або органами тварин), дали нашій родині ще сім тижнів з Ріком. І спогади, які у нас залишилися за цей час, будуть жити у наших серцях», – заявили рідні.

Ердоган назвав справжню причину скасування свого візиту до Байдена

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган не зміг здійснити поїздку до США 9 травня, де планував зустрітися з американським колегою Джо Байденом через несумісність графіків обох сторін, про це політик розповів в інтерв'ю грецькій газеті Kathimerini перед візитом прем'єра Греції Кіріакоса Міцотакіса. Він нагадав, що господар Білого дому має щільний графік напередодні виборів.

«Наш візит до США було відкладено через несумісність графіків обох сторін. Як ви знаєте, Сполучені Штати перебувають напередодні виборів, і графік пана Байдена став ще щільнішим», – відповів Ердоган.

«Подібні візити здійснюються у зручний для обох сторін час», – продовжив турецький лідер. За словами Ердогана, нині Анкара і Вашингтон обговорюють більш зручну дату для зустрічі обох сторін.

Президента Туреччини також запитали, чи вважає він, що США мають відігравати посередницьку роль у відносинах Туреччини та Греції. Він відповів, що Анкара виступає за збереження політичного балансу. На думку Ердогана, важливо створювати основу конструктивного діалогу, зберігаючи дистанцію.

«Крім того, ми маємо прямі контакти з Грецією без посередників. Збереження та розвиток цих контактів сприятиме більш позитивному розвитку наших відносин», – сказав він.