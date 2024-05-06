Сирський розповів, на яких напрямках сконцентровані основні ударні сили ворога

Окупанти мають на меті вийти до великих населених пунктів Курахове та Покровськ

На східному фронті складна ситуація. Росіяни намагаються вийти до великих населених пунктів Курахове та Покровськ. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

«У звʼязку зі складною ситуацією на Сході, протягом двох діб працював у частинах, які ведуть оборонні дії на Покровському та Курахівському напрямках, тобто на напрямку головного удару противника. Саме тут зосереджені основні ударні сили ворога, який намагається прорвати оборону наших військ та, розвиваючи успіх, вийти до великих населених пунктів Курахове та Покровськ», – заявив він.

Як зазначив головком, окупанти мають від самого початку чисельну перевагу в особовому складі, озброєнні та військовій техніці, тому противник щоденно атакує позиції українських військ.

«Наша задача в цих умовах – утримати займані рубежі та позиції, вогнем артилерії, ударними БПЛА та всіма засобами завдати максимальних втрат ворогу, виснажити його, тим самим зірвати ворожі плани і виграти час для формування та підготовки наших резервів», – розповів Сирський.

Головком зазначив, що провів роботу з командирами підрозділів.

«Під час роботи з командирами бригад та їх підлеглими прийняв всі необхідні рішення щодо посилення оборони резервами, виділення додаткової кількості ракет, боєприпасів, засобів РЕБ та БПЛА. Впевнений, це допоможе нашим підрозділам успішно відбивати атаки противника та завдавати йому суттєвих втрат», – зазначив він..

Нагадаємо, на війні з Україною у проросійських чеченських підрозділах зараз перебуває близько 9 тис. осіб.

До слова, Головне управління розвідки уразило морським дроном російський швидкісний катер у районі бухти Вузька в тимчасово окупованому Криму.