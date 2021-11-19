Не лише аеропорт Мінська. Посол сказав, звідки в Європу можуть хлинути мігранти

Україна розглядає сценарій, що ситуація з міграційною кризою може повторитися й на наших кордонах

Ситуація з міграційною кризою на кордоні Білорусі та Польщі може повторитися, й Україна до цього готується. Про це сказав надзвичайний і повноважний посол України в Республіці Молдова Марко Шевченко під час пресконференції в Кишиневі, інформує кореспондент «Главкома».

«Україна розглядає, що такий сценарій може повторитися й на наших кордонах, при цьому ці люди можуть з’явитися не тільки через аеропорт Мінська. Може бути використаний будь-який аеропорт, включно з кишинівським», – сказав Шевченко.

При цьому, дипломат додав, що відсутність єдиної позиції в ЄС, зокрема, в період міграційної кризи у 2015 році, створила умови для повторення такого сценарію.

«Україна готується до схожої ситуації, але Україна одна з перших країн у світі, яка протистоїть гібридним загрозам. Я нагадаю, що окупація Криму відбулася саме в такій формі, тому коли ми говоримо про такі загрози, варто враховувати, що вони рідко мають єдину мету. Сценарій може бути змінений та адаптований дуже швидко», – сказав Шевченко.

До слова, глава Нацполіції назвав появу «туристів» на кордоні Білорусі прощупуванням рівня захисту.

Зазначимо, Київщина готується до провокацій і посилює охорону кордону з Білоруссю. Як відомо, вчора Україна завернула в Білорусь 15 «туристів» із Близького Сходу.

Нагадаємо, 8 листопада на польсько-білоруському кордоні ситуація з мігрантами загострилася.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов наголосив, що Україна готується до різних сценаріїв розвитку ситуації на польсько-білоруському кордоні.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, у тих областях України, які межують із Білоруссю (Київська, Чернігівська, Житомирська, Рівненська, Волинська), у разі ризику міграційної кризи може бути запроваджено надзвичайний стан.

Нагадаємо, уряд виділив понад 20 млн на колючий дріт для кордону з Білоруссю.

18 листопада Рада дозволила прикордонникам застосовувати зброю.