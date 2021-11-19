Глава Нацполіції про появу «туристів» на кордоні Білорусі: прощупують рівень захисту

На кордоні з Білоруссю працюють посилені спільні патрулі поліцейських та прикордонників

На кордоні з Республікою Білорусь поки що активного руху мігрантів не зафіксовано

Вчорашня поява «туристів» з Близького Сходу на Чернігівщині свідчить про намагання прощупати рівень захищеності наших кордонів. Про це повідомив голова Національної поліції Ігор Клименко.

«Житомирщина. В цій області понад 250 км державного кордону з Республікою Білорусь. Тут працюють посилені спільні патрулі поліцейських та прикордонників, щоб цілодобово відслідковувати ситуацію. Поки що руху мігрантів не зафіксовано. Однак вчорашня поява «туристів» на Чернігівщині свідчить про те, що вже намагаються прощупати рівень захищеності наших кордонів», – розповів він.

Глава Нацполіції додав, що допомогти правоохоронцям можуть і місцеві мешканці.

«Якщо в населених пунктах з’являються незнайомці, краще відразу повідомити про це поліцію. Ми перевіримо, хто вони і з якою метою прибули. І сподіваюся, що серед місцевих не виявиться тих, хто захоче зрадити інтересам населення і держави, організовуючи нелегальні переходи через кордон. Нагадую про персональну кримінальну відповідальність в такому разі. Ми чітко відслідковуємо такі речі. Бо жодні гроші не вартують безпеки громадян», – резюмував Клименко.

Зазначимо, Київщина готується до провокацій і посилює охорону кордону з Білоруссю. Як відомо, вчора Україна завернула в Білорусь 15 «туристів» із Близького Сходу.

Нагадаємо, 8 листопада на польсько-білоруському кордоні ситуація з мігрантами загострилася.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов наголосив, що Україна готується до різних сценаріїв розвитку ситуації на польсько-білоруському кордоні.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, у тих областях України, які межують із Білоруссю (Київська, Чернігівська, Житомирська, Рівненська, Волинська), у разі ризику міграційної кризи може бути запроваджено надзвичайний стан.

Нагадаємо, уряд виділив понад 20 млн на колючий дріт для кордону з Білоруссю.

18 листопада Рада дозволила прикордонникам застосовувати зброю.