Київщина готується до провокацій і посилює охорону кордону з Білоруссю

Контроль за кордоном України в межах столичного регіону забезпечений на 100%

19 листопада в Іванкові Київської області відбулася міжвідомча нарада під керівництвом очільника Київщини Василя Володіна. Участь у ній взяли представники та керівники профільних міністерств і відомств, силових і правоохоронних органів, а також структурних підрозділів облдержадміністрації. Про це повідомляє пресслужба Київської обласної держадміністрації.

Зустріч була присвячена вжиттю додаткових заходів із забезпечення національних інтересів у сфері захисту державного кордону. На порядок денний винесли два ключові питання:

взаємодія прикордонників із нацгвардійцями та правоохоронцями під час здійснення контролю на ділянці українсько-білоруського кордону в межах Київщини,

стан виконання рішення РНБО від 30 липня 2021 року щодо облаштування державного кордону.

Володін зазначив, що у зв’язку з міграційною кризою на польсько-білоруському кордоні потрібно бути максимально готовими до будь-якого перебігу подій і можливих провокацій.

Наразі контроль за кордоном України в межах столичного регіону забезпечений на 100%. При цьому ситуація постійно моніториться, а профільні служби готові до оперативного посилення в разі необхідності. Для цього відпрацювали чітку схему та визначили вектор подальших дій.

«Хочу підкреслити, що у кожного представника влади у питанні захисту державного кордону своя зона відповідальності. Але для максимальної результативності всім нам потрібно діяти злагоджено. Тож дякую профільним службам Київщини за державницьку позицію. Будемо продовжувати координацію дій, щоб на 100% бути готовими протидіяти будь-яким можливим загрозам», – резюмував Володін.

Нагадаємо, 8 листопада на польсько-білоруському кордоні ситуація з мігрантами загострилася.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов наголосив, що Україна готується до різних сценаріїв розвитку ситуації на польсько-білоруському кордоні.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, у тих областях України, які межують із Білоруссю (Київська, Чернігівська, Житомирська, Рівненська, Волинська), у разі ризику міграційної кризи може бути запроваджено надзвичайний стан.

Нагадаємо, уряд виділив понад 20 млн на колючий дріт для кордону з Білоруссю.

18 листопада Рада дозволила прикордонникам застосовувати зброю.