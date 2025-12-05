Головна Країна Події в Україні
ЮНЕСКО додала 19 українських пам'яток до списку посиленого захисту

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
ЮНЕСКО додала 19 українських пам'яток до списку посиленого захисту
Список охоплює значні історичні, релігійні та культурні споруди з різних регіонів України
фото: міська рада Івано-Франківська

Такий захист можуть отримати лише ті об’єкти, які відповідають суворим критеріям

Комітет ЮНЕСКО підтримав пропозицію України та включив 19 додаткових пам’яток до Міжнародного списку культурних цінностей, які перебувають під посиленим захистом. Загальна кількість українських об’єктів у цьому найвищому охоронному списку тепер становить 46, що робить Україну однією зі світових лідерок за їхньою кількістю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністерку культури України Тетяну Бережну.

Посилений захист – це найвищий рівень міжнародної охорони пам’яток, який надається організацією ЮНЕСКО. Його можуть отримати лише ті об’єкти, які відповідають суворим критеріям:

  • Мають виняткову цінність для всього людства.
  • Добре захищені на національному рівні.
  • Не використовуються для військових цілей.

Список охоплює значні історичні, релігійні та культурні споруди з різних регіонів України, що особливо важливо в умовах триваючої агресії:

  • Аккерманську фортецю;
  • Успенський собор у Харкові;
  • Борисоглібський собор у Чернігові;
  • Харківський драмтеатр ім. Шевченка;
  • кірху в Одесі;
  • палац Кеніга в Тростянці;
  • Мовчанський монастир у Путивлі;
  • Покровську церкву в Харкові;
  • Приморські сходи в Одесі;
  • Воскресенську церкву в Сумах;
  • Кирилівську церкву в Києві;
  • Спасо-Преображенський і Троїцький собори в Сумах;
  • городище Іскоростень;
  • острів Байда в Запоріжжі;
  • Одеський музей західного і східного мистецтва;
  • Одеський національний художній музей;
  • Одеську національну наукову бібліотеку;
  • Музей мистецтв Прикарпаття.

Нагадаємо, Україна отримала місце у виконавчій раді ЮНЕСКО на період 2025–2029 років. За нашу державу проголосували 137 країн, тоді як Росія вибула з перегонів, набравши 93 голоси. 

Теги: ЮНЕСКО Україна

ЮНЕСКО додала 19 українських пам’яток до списку посиленого захисту
ЮНЕСКО додала 19 українських пам’яток до списку посиленого захисту
Підозра депутатці Скороход, нові контракти для Сил оборони. Головне за 5 грудня
Підозра депутатці Скороход, нові контракти для Сил оборони. Головне за 5 грудня
Біля Сіверська окупанти розстріляли полоненого захисника
Біля Сіверська окупанти розстріляли полоненого захисника
В Україні зʼявиться Науково-дослідний центр Сил підтримки ЗСУ
В Україні зʼявиться Науково-дослідний центр Сил підтримки ЗСУ
Уряд удосконалив автоматичне продовження відстрочок для деяких осіб
Уряд удосконалив автоматичне продовження відстрочок для деяких осіб
Відстрочка та підвищення виплат. Уряд затвердив нові контракти для Сил оборони
Відстрочка та підвищення виплат. Уряд затвердив нові контракти для Сил оборони

