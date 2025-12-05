ЮНЕСКО додала 19 українських пам’яток до списку посиленого захисту

Такий захист можуть отримати лише ті об’єкти, які відповідають суворим критеріям

Комітет ЮНЕСКО підтримав пропозицію України та включив 19 додаткових пам’яток до Міжнародного списку культурних цінностей, які перебувають під посиленим захистом. Загальна кількість українських об’єктів у цьому найвищому охоронному списку тепер становить 46, що робить Україну однією зі світових лідерок за їхньою кількістю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністерку культури України Тетяну Бережну.

Посилений захист – це найвищий рівень міжнародної охорони пам’яток, який надається організацією ЮНЕСКО. Його можуть отримати лише ті об’єкти, які відповідають суворим критеріям:

Мають виняткову цінність для всього людства.

Добре захищені на національному рівні.

Не використовуються для військових цілей.

Список охоплює значні історичні, релігійні та культурні споруди з різних регіонів України, що особливо важливо в умовах триваючої агресії:

Аккерманську фортецю;

Успенський собор у Харкові;

Борисоглібський собор у Чернігові;

Харківський драмтеатр ім. Шевченка;

кірху в Одесі;

палац Кеніга в Тростянці;

Мовчанський монастир у Путивлі;

Покровську церкву в Харкові;

Приморські сходи в Одесі;

Воскресенську церкву в Сумах;

Кирилівську церкву в Києві;

Спасо-Преображенський і Троїцький собори в Сумах;

городище Іскоростень;

острів Байда в Запоріжжі;

Одеський музей західного і східного мистецтва;

Одеський національний художній музей;

Одеську національну наукову бібліотеку;

Музей мистецтв Прикарпаття.

Нагадаємо, Україна отримала місце у виконавчій раді ЮНЕСКО на період 2025–2029 років. За нашу державу проголосували 137 країн, тоді як Росія вибула з перегонів, набравши 93 голоси.