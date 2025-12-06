Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Міноборони унормовує порядок служби іноземців на офіцерських посадах у ЗСУ

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Міноборони унормовує порядок служби іноземців на офіцерських посадах у ЗСУ
Указ набере чинності одразу після підписання президентом України
фото: Міноборони

Проєкт указу передбачає, що іноземці та особи без громадянства можуть проходити службу

Кабінет Міністрів України підтримав проєкт указу президента України, який встановлює чіткий порядок прийняття іноземців та осіб без громадянства на військову службу за контрактом на посадах офіцерського складу. Документ був підготовлений Міністерством оборони з метою підвищення професіоналізму командних ланок та залучення міжнародного досвіду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міноброни.

Головна мета ухвалення указу – дозволити залучати високопрофесійних іноземних фахівців на командні посади та вдосконалити норми присвоєння їм первинного та чергових військових звань офіцерського складу.

Можливість проходження служби іноземцями та особами без громадянства у складі Сил оборони передбачена чинним українським законодавством. Однак новий документ урегульовує саме питання служби за контрактами офіцерського складу.

Іноземці та особи без громадянства зможуть проходити службу, зокрема, на офіцерських посадах у Збройних Силах України та Державній спеціальній службі транспорту.

Для прийняття на службу вони мають перебувати на території України на законних підставах та успішно пройти відповідні безпекові процедури.

Як повідомили у Міноборони, проєкт указу розроблено на виконання вимог двох законів, ухвалених у 2024 році, які стосуються проходження військової служби, мобілізації та військового обліку.

Врегулювання порядку служби іноземців на офіцерських посадах допоможе посилити потужний потенціал Сил оборони України, інтегруючи професійний міжнародний досвід.

Указ набере чинності одразу після підписання президентом України.

Нагадаємо, Кабінет міністрів ухвалив рішення, яке вдосконалює процедуру автоматичного продовження відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації для деяких військовозобов’язаних.

Читайте також:

Теги: уряд Міноборони іноземці

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Свириденко та Зеленський провели зустріч
Зеленський повідомив про оновлення наглядових рад в енергетиці та обороні
3 грудня, 15:08
Згідно з матеріалами справи, Міндіч вмовляв ексміністра оборони вплинути на підлеглих та закупити неякісні бронежилети для ЗСУ
Справа про закупівлю неякісних бронежилетів. НАБУ взяло в роботу заяву Громадської ради Міноборони
3 грудня, 13:09
Фонд SAFE оцінюється приблизно у 140 мільярдів євро
Переговори щодо приєднання Британії до оборонного фонду ЄС провалилися – Bloomberg
28 листопада, 14:49
Усі відтінки «туману війни». Чому на мапах DeepState велика «сіра зона»?
Усі відтінки «туману війни». Чому на мапах DeepState велика «сіра зона»? Війна
28 листопада, 13:40
«Мілкон ЮА» вперше прокоментував скандал навколо виробництва бронежилетів
«Мілкон ЮА» вперше прокоментував скандал навколо виробництва бронежилетів
19 листопада, 21:06
Фракція «Слуга народу» пропонує створити уряд без партійних квот і кулуарних домовленостей
Фракція «Слуга народу» закликає до нової коаліції та уряду 
19 листопада, 16:05
У застосунку «Дія» стався тимчасовий збій
У «Дії» стався збій через «Зимову підтримку»
15 листопада, 10:59
Речник Полтавського ТЦК: Примусове доставлення військовозобов’язаних – це законно
Речник Полтавського ТЦК: Примусове доставлення військовозобов’язаних – це законно інтерв'ю
13 листопада, 10:15
Правоохоронці провели 18 обшуків за місцем проживання фігурантів справи
Члени організованої групи, які обкрадали помешкання заможних киян, підуть під суд
6 листопада, 11:24

Події в Україні

Міноборони унормовує порядок служби іноземців на офіцерських посадах у ЗСУ
Міноборони унормовує порядок служби іноземців на офіцерських посадах у ЗСУ
Саркофаг ЧАЕС втратив основні функції безпеки після атаки російського дрона – МАГАТЕ
Саркофаг ЧАЕС втратив основні функції безпеки після атаки російського дрона – МАГАТЕ
ЮНЕСКО додала 19 українських пам’яток до списку посиленого захисту
ЮНЕСКО додала 19 українських пам’яток до списку посиленого захисту
Підозра депутатці Скороход, нові контракти для Сил оборони. Головне за 5 грудня
Підозра депутатці Скороход, нові контракти для Сил оборони. Головне за 5 грудня
Біля Сіверська окупанти розстріляли полоненого захисника
Біля Сіверська окупанти розстріляли полоненого захисника
В Україні зʼявиться Науково-дослідний центр Сил підтримки ЗСУ
В Україні зʼявиться Науково-дослідний центр Сил підтримки ЗСУ

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 5 грудня
Вчора, 06:01
Найпопулярніші запити 2025 року в Україні: дані Google
4 грудня, 12:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 4 грудня
4 грудня, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 3 грудня
3 грудня, 06:00
В Україні хмарно: погода на 2 грудня
2 грудня, 05:59
«Сенсацій не буде». Президент прокоментував призначення нового очільника Банкової
1 грудня, 18:45

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua