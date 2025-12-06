Міноборони унормовує порядок служби іноземців на офіцерських посадах у ЗСУ

Проєкт указу передбачає, що іноземці та особи без громадянства можуть проходити службу

Кабінет Міністрів України підтримав проєкт указу президента України, який встановлює чіткий порядок прийняття іноземців та осіб без громадянства на військову службу за контрактом на посадах офіцерського складу. Документ був підготовлений Міністерством оборони з метою підвищення професіоналізму командних ланок та залучення міжнародного досвіду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міноброни.

Головна мета ухвалення указу – дозволити залучати високопрофесійних іноземних фахівців на командні посади та вдосконалити норми присвоєння їм первинного та чергових військових звань офіцерського складу.

Можливість проходження служби іноземцями та особами без громадянства у складі Сил оборони передбачена чинним українським законодавством. Однак новий документ урегульовує саме питання служби за контрактами офіцерського складу.

Іноземці та особи без громадянства зможуть проходити службу, зокрема, на офіцерських посадах у Збройних Силах України та Державній спеціальній службі транспорту.

Для прийняття на службу вони мають перебувати на території України на законних підставах та успішно пройти відповідні безпекові процедури.

Як повідомили у Міноборони, проєкт указу розроблено на виконання вимог двох законів, ухвалених у 2024 році, які стосуються проходження військової служби, мобілізації та військового обліку.

Врегулювання порядку служби іноземців на офіцерських посадах допоможе посилити потужний потенціал Сил оборони України, інтегруючи професійний міжнародний досвід.

Указ набере чинності одразу після підписання президентом України.

