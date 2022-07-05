Зеленський відреагував на зміни правил виїзду військовозобов’язаних за межі області (відео)

«Прошу Генеральний штаб надалі не ухвалювати без мене подібних рішень»

Президент доручив завтра доповісти всі деталі

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 5 липня висловився про рішення Генштабу ЗСУ щодо отримання певних дозволів для військовозобовʼязаних, призовників і резервістів.

«Я бачу, що є різні оцінки такого рішення, є нерозуміння та обурення. Доручив міністру оборони, начальнику Генштабу і Головнокомандувачу ЗСУ завтра доповісти мені всі деталі стосовно рішення про затвердження Порядку отримання дозволів. Прошу Генеральний штаб надалі не ухвалювати без мене подібних рішень», – сказав глава держави.

Нагадаємо, Генштаб роз’яснив ситуацію з контролем пересування військовозобов'язаних. Як відомо, для виїзду за межі областей військовозобов'язані мають отримати дозвіл у Територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

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