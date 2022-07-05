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  3. Зеленський відреагував на зміни правил виїзду військовозобов’язаних за межі області (відео)
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    Новини

    Зеленський відреагував на зміни правил виїзду військовозобов’язаних за межі області (відео)

    &laquo;Прошу Генеральний штаб надалі не ухвалювати без мене подібних рішень&raquo; - Зеленський відреагував на зміни правил виїзду військовозобов’язаних за межі області (відео)
    «Прошу Генеральний штаб надалі не ухвалювати без мене подібних рішень»
    фото: Офіс президента

    Президент доручив завтра доповісти всі деталі

    Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 5 липня висловився про рішення Генштабу ЗСУ щодо отримання певних дозволів для військовозобовʼязаних, призовників і резервістів.

    «Я бачу, що є різні оцінки такого рішення, є нерозуміння та обурення. Доручив міністру оборони, начальнику Генштабу і Головнокомандувачу ЗСУ завтра доповісти мені всі деталі стосовно рішення про затвердження Порядку отримання дозволів. Прошу Генеральний штаб надалі не ухвалювати без мене подібних рішень», – сказав глава держави.

    Нагадаємо, Генштаб роз’яснив ситуацію з контролем пересування військовозобов'язаних. Як відомо, для виїзду за межі областей військовозобов'язані мають отримати дозвіл у Територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Україна президент окупація #stoprussia
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    Зеленський відреагував на зміни правил виїзду військовозобов’язаних за межі області (відео)