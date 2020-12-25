Сніг, дощ і потеплення до +12: прогноз погоди в Україні на п’ятницю

У східній та північно-східній частині країни 25 грудня буде значний сніг

Опади сьогодні очікуються на всій території України

У п’ятницю, 25 грудня, на сході України очікується значний сніг, на решті території дощ. Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 2-7 ° тепла.

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

«У східній та північно-східній частині країни значний сніг та мокрий сніг, налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця; температура вночі 1-6° морозу, на крайньому сході 7-12° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла. На решті території вночі помірний дощ, місцями з мокрим снігом, вдень невеликий дощ; температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 2-7 ° тепла, на півдні 7-12°. Вітер південно-західний та південно-східний, 7-12 м/с, у східних та південно-східних областях пориви 15-20 м/с», – зазначається у повідомленні.

У Києві сьогодні вдень невеликий дощ, температура вночі 1-3° тепла, вдень 4-6° тепла.

Нагадаємо, Укргідрометцентр спрогнозував погоду на січень.

Також синоптики розповіли про погоду у новорічну ніч.

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