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    Події в Україні

    Сніг, дощ і потеплення до +12: прогноз погоди в Україні на п’ятницю

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    У східній та північно-східній частині країни 25 грудня буде значний сніг - Сніг, дощ і потеплення до +12: прогноз погоди в Україні на п’ятницю
    У східній та північно-східній частині країни 25 грудня буде значний сніг
    Фото: Михайло Глуховський, Главком

    Опади сьогодні очікуються на всій території України

    У п’ятницю, 25 грудня, на сході України очікується значний сніг, на решті території дощ. Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 2-7 ° тепла.

    Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

    «У східній та північно-східній частині країни значний сніг та мокрий сніг, налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця; температура вночі 1-6° морозу, на крайньому сході 7-12° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла. На решті території вночі помірний дощ, місцями з мокрим снігом, вдень невеликий дощ; температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 2-7 ° тепла, на півдні 7-12°. Вітер південно-західний та південно-східний, 7-12 м/с, у східних та південно-східних областях пориви 15-20 м/с», – зазначається  у повідомленні.

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    У Києві сьогодні вдень невеликий дощ, температура вночі 1-3° тепла, вдень 4-6° тепла.

    Нагадаємо, Укргідрометцентр спрогнозував погоду на січень.

    Також синоптики розповіли про погоду у новорічну ніч. 

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    Теги: прогноз погоди атмосферне явище Укргідрометцентр Україна снігопад вітер дощ
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