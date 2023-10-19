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Сенцов знову отримав поранення на фронті

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Сенцов знову отримав поранення на фронті
Олег Сенцов командує взводом у 47 омбр «Магура»
фото з відкритих джерел

Уламок влучив Сенцову в бік

Український кінорежисер Олег Сенцов, який зараз воює у лавах ЗСУ та командує взводом у 47 омбр «Магура», отримав поранення на фронті. Про це він повідомив у своєму Facebook.

Сенцов повідомив, що він отримав травму через уламок, який влучив йому в бік. На щастя, поранення нетяжке.

Сенцов знову отримав поранення на фронті фото 1

«Знов поранення та знов нетяжке – спіймав уламок у бік», – повідомив він.

Нагадаємо, нещодавно Сенцов, який зараз воює у лавах ЗСУ та командує взводом у 47 ОМБр «Магура», зазнав чергової контузії під час бойових дій на Запорізькому напрямку.

Раніше Сенцов розкритикував чоловіків, які не йдуть на фронт. 

Також український режисер і військовий, колишній політв'язень Кремля Олег Сенцов потрапив під обстріл на фронті і отримав поранення. Уламки потрапили в обличчя, руку та ногу. 

 

Теги: Олег Сенцов війна поранення

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