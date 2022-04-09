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    Харків'янка, яка народила дитину у метро, продовжує жити у підземці (відео)

    Харків'янка Віолетта живе з новонародженими сином у метро - Харків'янка, яка народила дитину у метро, продовжує жити у підземці (відео)
    Харків'янка Віолетта живе з новонародженими сином у метро

    У метро Харкова утворилось справжнє мікромісто

    Харків'янка Віолетта народила хлопчика на початку війни у харківській підземці. Однак, вона продовжує жити у метро.

    Чоловік Віолетти в ЗСУ боронить рідний Харків від загарбників. За час війни він лише кілька разів бачив сина, інформує користувач Facebook Олексій.

    «Важко уявити, але люди настільки звикли жити за ці понад півтори місяця війни в метро Харкова, що тут утворилось справжнє мікромісто, яке уособлює харківський мільйонник», – йдеться в коментарі до відео.

    Нагадаємо, начальник військової розвідки України Кирило Буданов заявив, що російські окупанти проводять перегрупування своїх військ, щоб відновити спроби наступу на Харків.

    Теги: Харків росія окупанти діти війна Харківщина Україна окупація #stoprussia
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    Харків'янка, яка народила дитину у метро, продовжує жити у підземці (відео)