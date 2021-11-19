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    Думки вголос

    Про бездіяльність МОЗ, або Чому вакцина йде до унітазу

    Треба негайно щось робити, аби не утилізувати чергову партію AstraZeneca - Про бездіяльність МОЗ, або Чому вакцина йде до унітазу
    Треба негайно щось робити, аби не утилізувати чергову партію AstraZeneca
    фото з вілкритих джерел

    Настав час дозволити бустерну, або простіше кажучи, третю дозу?

    Мовою оригіналу

    Опять про AstraZeneca.

    На утро 19 ноября расчетные остатки 789 тыс доз со сроком годности 30 ноября.

    Средненедельный расход 21 тыс в день. За 12 дней могут израсходовать 250 тыс. Допустим произойдет чудо, и израсходуют 350 тыс. В итоге 1 декабря должно будет утилизировано 440-540 тыс доз.

    В начале ноябре расчетно уже утилизировали 640 тыс. Но прошлые ошибки ничему не научили, и 1 декабря еще полмиллиона будет слито в канализацию. Потому что у нас МОЗ имеет лапки, вместо рук.

    Выход? – Выход есть. Их даже несколько.

    1. Утвердить решение НТГЕИ от 25 октября, там все четко расписано и прописано кому можно делать 3 прививку. Читайте на сайте.

    2. Можно к решению НТГЕИ добавить категорию граждан 70+. И разрешить всем желающим получить третью дозу AstraZeneca.

    И мои мысли в этом вопросе не одиноки.

    Депутаты Львовской обласной рады поддержал обращение к МОЗ с подобным призывом.

    Уже даже создали петиции на сайте Президента и Кабмина.

    Но МОЗ не торопится, зачем принимать лишние действия. В итоге еще полмиллиона уйдут в унитаз.

    А это график использования AstraZeneca для визуального понимания темпов вакцинации.

    Графік використання AstraZeneca
    Графік використання AstraZeneca

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    Джерело: блог Євген Істребіна

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я статистика епідемія вакцинація
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    Про бездіяльність МОЗ, або Чому вакцина йде до унітазу