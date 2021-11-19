Про бездіяльність МОЗ, або Чому вакцина йде до унітазу

Настав час дозволити бустерну, або простіше кажучи, третю дозу?

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Опять про AstraZeneca.

На утро 19 ноября расчетные остатки 789 тыс доз со сроком годности 30 ноября.

Средненедельный расход 21 тыс в день. За 12 дней могут израсходовать 250 тыс. Допустим произойдет чудо, и израсходуют 350 тыс. В итоге 1 декабря должно будет утилизировано 440-540 тыс доз.

В начале ноябре расчетно уже утилизировали 640 тыс. Но прошлые ошибки ничему не научили, и 1 декабря еще полмиллиона будет слито в канализацию. Потому что у нас МОЗ имеет лапки, вместо рук.

Выход? – Выход есть. Их даже несколько.

1. Утвердить решение НТГЕИ от 25 октября, там все четко расписано и прописано кому можно делать 3 прививку. Читайте на сайте.

2. Можно к решению НТГЕИ добавить категорию граждан 70+. И разрешить всем желающим получить третью дозу AstraZeneca.

И мои мысли в этом вопросе не одиноки.

Депутаты Львовской обласной рады поддержал обращение к МОЗ с подобным призывом.

Уже даже создали петиции на сайте Президента и Кабмина.

Но МОЗ не торопится, зачем принимать лишние действия. В итоге еще полмиллиона уйдут в унитаз.

А это график использования AstraZeneca для визуального понимания темпов вакцинации.

Графік використання AstraZeneca

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Джерело: блог Євген Істребіна

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