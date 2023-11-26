Головна Київ Новини
search button user button menu button

У передмісті Києва працює ППО

Діана Гасюк
glavcom.ua
У передмісті Києва працює ППО
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Росіяни атакують Україну ударними безпілотниками

У ніч проти 26 листопада у передмісті Києва працює протиповітряна оборона. Про це інформує Київська міська військова адміністрація у Telegram.

«В передмісті Києва працює ППО. Небезпека триває. Перебувайте в укриттях!», – йдеться у повідомленні.

Росіяни атакують Україну ударними безпілотниками. Повітряну тривогу оголошено у Києві та низці областей.

Нагадаємо, що в ніч на 25 листопада ворог випустив по Україні рекордну кількість ударних дронів – 75 БПЛА типу Shahed-131/136. 74 з них знищено протиповітряною обороною.

За уточненими даними, українські захисники знищили 66 дронів-камікадзе у столиці та Київській області.

Рятувальники показали фото наслідків нічного удару по Києву.

До слова, енергетики попередили жителів Києва та області про проблеми внаслідок нічної атаки ворога. 

Читайте також: Наймасованіша атака дронів на Київ: підсумки нічного терору
Теги: тривога вибух Київщина ворог

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Нігерії стався вибух у посольстві Канади: є загиблі
У Нігерії стався вибух у посольстві Канади: є загиблі
7 листопада, 06:02
Минулого року на окупанта вже робили замах
Ексначальника «народної міліції ЛНР» Філіпоненка підірвали у Луганську
8 листопада, 09:43
Вибухи прогриміли під час повітряної тривоги
На Одещині пролунали вибухи
10 листопада, 23:20
Неназвані джерела Fox News заявили, що автомобіль намагався прорватися до будівлі прикордонної служби
На кордоні між Канадою та США пролунав потужний вибух (відео)
22 листопада, 21:56
РФ перекидає свої підрозділи з інших напрямків
Втрати окупантів перевищили п’ять тисяч: ЗСУ повідомили, яка ситуація біля Авдіївки
26 жовтня, 13:56
Росіяни заявляють про збиття 12-18 ракет у Криму
Окупанти влаштували димову завісу в Севастопольській бухті (відео)
4 листопада, 16:52
Президент Росії Володимир Путін готується до тривалої війни
The Washington Post: Путін сподівається вичерпати терпіння Заходу
13 листопада, 11:29
МіГ-31 – винищувач-перехоплювач дальнього радіуса дії, який здатний вражати ціль на відстані до 2 тис. км
Довгі тривоги через зліт МіГів треба скасувати? У мережі розгорілася суперечка
15 листопада, 16:29
Наслідки обстрілу Дар'ївської громади на Херсонщині, 17 листопада 2023 р.
Ситуація в регіонах: пошкоджена інфраструктура на Київщині та постраждалі на Херсонщині
19 листопада, 10:36

Новини

У передмісті Києва працює ППО
У передмісті Києва працює ППО
П'яний водій, який збив патрульного у Києві, отримав підозру
П'яний водій, який збив патрульного у Києві, отримав підозру
Через пожежу в одному зі столичних готелів довелося евакуювати 10 осіб
Через пожежу в одному зі столичних готелів довелося евакуювати 10 осіб
Як у Києві під час масованої атаки рятували немовлят: відео з пологового будинку
Як у Києві під час масованої атаки рятували немовлят: відео з пологового будинку
Атака дронів на Київщину: в асфальті утворилася величезна вирва (фото)
Атака дронів на Київщину: в асфальті утворилася величезна вирва (фото)
Енергетики повернули киянам світло після нічних обстрілів
Енергетики повернули киянам світло після нічних обстрілів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
42K
Президент Латвії після пережитої в Києві російської повітряної атаки зробив важливу заяву
39K
Окупанти під Авдіївкою почали здаватися в полон
32K
Підсумки цієї ночі. Таких атак буде багато
18K
Пароль «картопля» не допоміг: прикордонники затримали групу ухилянтів
6229
Атака дронів на Київщину: в асфальті утворилася величезна вирва (фото)
6063
Пенсійний фонд назвав одну з головних причин втрати субсидії

Новини

Мокрий сніг, дощ та ожеледь: прогноз погоди на 26 листопада
Сьогодні, 05:51
Масштабна повітряна тривога тривала понад три години
Сьогодні, 03:21
Умєров провів розмову з главою Пентагону: деталі
Сьогодні, 01:51
26 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:25
Ситуація в енергетиці цієї зими – набагато гірша, – Український інститут майбутнього
Вчора, 14:20
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала понад 6 годин
Вчора, 09:02

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua