У передмісті Києва працює ППО
Росіяни атакують Україну ударними безпілотниками
У ніч проти 26 листопада у передмісті Києва працює протиповітряна оборона. Про це інформує Київська міська військова адміністрація у Telegram.
«В передмісті Києва працює ППО. Небезпека триває. Перебувайте в укриттях!», – йдеться у повідомленні.
Росіяни атакують Україну ударними безпілотниками. Повітряну тривогу оголошено у Києві та низці областей.
Нагадаємо, що в ніч на 25 листопада ворог випустив по Україні рекордну кількість ударних дронів – 75 БПЛА типу Shahed-131/136. 74 з них знищено протиповітряною обороною.
За уточненими даними, українські захисники знищили 66 дронів-камікадзе у столиці та Київській області.
Рятувальники показали фото наслідків нічного удару по Києву.
До слова, енергетики попередили жителів Києва та області про проблеми внаслідок нічної атаки ворога.
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