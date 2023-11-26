У передмісті Києва працює ППО

Росіяни атакують Україну ударними безпілотниками

У ніч проти 26 листопада у передмісті Києва працює протиповітряна оборона. Про це інформує Київська міська військова адміністрація у Telegram.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«В передмісті Києва працює ППО. Небезпека триває. Перебувайте в укриттях!», – йдеться у повідомленні.

Росіяни атакують Україну ударними безпілотниками. Повітряну тривогу оголошено у Києві та низці областей.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, що в ніч на 25 листопада ворог випустив по Україні рекордну кількість ударних дронів – 75 БПЛА типу Shahed-131/136. 74 з них знищено протиповітряною обороною.

За уточненими даними, українські захисники знищили 66 дронів-камікадзе у столиці та Київській області.

Рятувальники показали фото наслідків нічного удару по Києву.

До слова, енергетики попередили жителів Києва та області про проблеми внаслідок нічної атаки ворога.