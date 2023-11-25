Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Двічі був у полоні російських бойовиків. Згадаймо журналіста Юрія Лелявського

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Двічі був у полоні російських бойовиків. Згадаймо журналіста Юрія Лелявського
Пресофіцер львівської 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Юрій Лелявський
фото з відкритих джерел

Чоловік висвітлював події Майдану, а від початку російської агресії – захоплення Криму та східних територій країни

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Юрія Лелявського.

28 вересня 2022 року у бою з російськими військами загинув Юрій Лелявський, журналіст – у цивільному житті, у війську – капітан, пресофіцер 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Військовому зі Львова було 49 років.

Я в першу чергу − офіцер, а вже потім – журналіст!

Юрій Лелявський

Юрій був професійним журналістом, багато років писав і знімав для українських видань та загальнонаціональних каналів. Про цей час згадує телеведучий Костянтин Стогній: «Коли Юра прийшов працювати в нашу редакцію журналістом, дехто сприйняв це зверхньо. Тому що він був дуже спокійним і зваженим. Не вигадував сенсацій і був противником хайпів. Я цінував у ньому саме ці якості: скромність та робота не на показуху, а на результат. Можливо, іноді здавалося, що він не хапатиме зірок з неба, але вхопив. На жаль, смертельну».

Надміру добрий і здібний у своїй професії журналіста, Юрій усе ж проявив себе сміливим і мужнім як захисник, як воїн
Надміру добрий і здібний у своїй професії журналіста, Юрій усе ж проявив себе сміливим і мужнім як захисник, як воїн
фото з відкритих джерел

Юрій висвітлював події Майдану, а від початку російської агресії – захоплення Криму та східних територій країни. Двічі потрапляв у полон до російських бойовиків – у квітні та липні 2014 року. Спершу – на п’ятнадцять днів у Слов’янську, приводом стала його львівська прописка. Вдруге – поблизу Перевальська, де був разом зі священниками, висвітлював їхню місіонерську роботу в регіоні. Тоді його відправили у підвал на території Луганської облдержадміністрації, де протримали два з половиною місяці.

Про полон чоловік говорив стримано, назвав його «позаштатною ситуацією під час війни», але додав, що тепер почав більше цінувати спокій мирного життя, бо той може зникнути будь-якої миті. Після цих подій отримав орден «За заслуги» III ступеня «за вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної журналістики, багаторічну сумлінну працю та високу професійну майстерність».

Я прийшов в армію не гроші заробляти й не кар’єру робити, а наводити порядок. Мій дід воював із нацистами німецькими, а я з російськими воюю.

Юрій Лелявський

Уперше думка піти до війська з’явилася у нього в Криму, коли став свідком того, як неідентифіковані солдати ворожої армії окуповують українську територію. У 2016-му як офіцер запасу Юрій призвався до Збройних сил і розповідав про роботу підрозділів, у яких служив, – спочатку був пресофіцером 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади, згодом – 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ відзначило, що у бригаді до Юрія ставилися з повагою: «Він завжди працював на передньому краю, […] одним із перших заходив до звільнених від противника українських населених пунктів».

Юрій неодноразово здійснював зйомку бойової роботи десантно-штурмових, артилерійських, інженерно-саперних підрозділів, по декілька діб виконував завдання пліч-о-пліч з десантниками
Юрій неодноразово здійснював зйомку бойової роботи десантно-штурмових, артилерійських, інженерно-саперних підрозділів, по декілька діб виконував завдання пліч-о-пліч з десантниками
фото з відкритих джерел

Повномасштабне вторгнення Росії Юрій зустрів на півдні України, де вела бойові дії його військова частина. «Війна – це жахливо, хто ж заперечує. Більшості, нормальним людям, війна не потрібна, бо нічого доброго там немає. Але буває, – як це робимо ми, українці, – що воювати треба, коли на твою землю, у твій дім прийшов ворог, – казав він. – Коли люди звикли до вільного життя, вони вже ніколи від нього не відмовляться. Ніколи! І ніяка «спецоперація», ніякий «рускій мір» уже не зможе зламати такий народ та змусити його відмовитися від себе і свого вибору, своєї свободи і незалежності, свого майбутнього, майбутнього наших дітей, яке ми зараз захищаємо».

Юрія поважали у бригаді, а його матеріали неодноразово були у вітчизняних та іноземних ЗМІ
Юрія поважали у бригаді, а його матеріали неодноразово були у вітчизняних та іноземних ЗМІ
фото з відкритих джерел

Воєнний кореспондент Андрій Цаплієнко згадує Юрія як «найбільш цивільного з усіх військових»: «Нібито позичив у когось однострій на пару годин та й залишився в ньому на довгі роки. […] Всі, хто тебе знав, Юрку, зараз відчувають, що втратили щось важливе, щось справжнє. Навіть ті твої начальники, які сварили тебе. За самовільні походи на передок. За те, що військові в тебе в кадрі без каски. […] На нашій землі однією світлою людиною стало менше».

Юрій Лелявський висвітлював роботу десантників та виконував бойові завдання
Юрій Лелявський висвітлював роботу десантників та виконував бойові завдання
фото з відкритих джерел

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув в боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Читайте також: День журналіста: згадаймо поіменно медійників, які загинули під час війни
Теги: пам'ять смерть військові журналіст

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На захист України Микола став до лав ЗСУ навесні 2022 року
Учитель-«обіймашка» пішов на фронт, аби повернути Крим. Згадаймо Миколу Кондратюка
25 жовтня, 09:00
Вікторія боронила Батьківщину у складі 47-ої окремої механізованої бригади «Маґура»
Захищала Україну з 2019 року. Згадаймо 52-річну Вікторію Дарій з Луганщини
28 жовтня, 09:00
Юрій Олійник працював на 24 каналі, але у перші дні війни пішов на фронт
Воював в АТО та любив гори. Згадаймо фотографа та телеоператора Юрія Олійника
3 листопада, 09:00
25-річний Тарас віддав життя за Батьківщину
Загинув через два місяці після втрати коханої. Згадаймо Тараса Кутного
6 листопада, 09:00
Віталій багато тренувався та вчився, аби потрапити до спецпідрозділу КОРД (корпус оперативно-раптової дії) – там був кінологом
«Я врятую світ і повернуся». Згадаймо поліцейського Віталія Сагайдака
9 листопада, 09:00
Максим був пілотом БПЛА у 49-му окремому стрілецькому батальйоні «Карпатська Січ»
Першокурсник добровільно пішов на фронт і загинув. Згадаймо 18-річного Максима Василишина
11 листопада, 09:00
Роман з дитинства мріяв стати військовим
До останнього прикривав відступ побратимів. Згадаймо Героя України Романа Русника
13 листопада, 09:00
Дмитро завжди вважав, що бути готовим до захисту своєї Батьківщини та стати до зброї за потреби – його обов’язок як громадянина України
Історик, який міг досягнути висот у науці, проте обрав шлях воїна. Згадаймо Дмитра Євдокимова
17 листопада, 09:00
Тарас Стахів брав участь у боях на Харківщині та Донеччині, був помічником гранатометника
Залишив навчання на 2-му курсі й пішов на фронт. Згадаймо 18-річного Тараса Стахіва
22 листопада, 09:00

Суспільство

Двічі був у полоні російських бойовиків. Згадаймо журналіста Юрія Лелявського
Двічі був у полоні російських бойовиків. Згадаймо журналіста Юрія Лелявського
«Укрзалізниця» збудує євроколію від кордону з Польщею до Львова
«Укрзалізниця» збудує євроколію від кордону з Польщею до Львова
Відомий бізнесмен звинуватив військового «у розколі суспільства» через українську мову
Відомий бізнесмен звинуватив військового «у розколі суспільства» через українську мову
Стало відомо, які популярні продукти подорожчають перед Новим роком
Стало відомо, які популярні продукти подорожчають перед Новим роком
Рятуватиме від блекаутів: Україна отримала від США таємне обладнання
Рятуватиме від блекаутів: Україна отримала від США таємне обладнання
На Львівщині «швидка» збила двох пішоходів
На Львівщині «швидка» збила двох пішоходів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
169K
Мобілізація в Україні: Банкова зробила заяву
60K
Відомий бізнесмен звинуватив військового «у розколі суспільства» через українську мову
42K
Ревізори вийшли на гірськолижну трасу. А там… Коломойський!
18K
Поляки масово вбачають загрозу в українських брендах: результати соцопитування
15K
Україна знайшла спосіб, як пришвидшити рух транспорту на заблокованому кордоні
12K
У Києві пролунали вибухи: працює ППО

Новини

У Києві та низці областей повітряна тривога тривала понад 6 годин
Сьогодні, 09:02
Ворог підключив авіацію до штурмів на найгарячіших напрямках – Генштаб
Сьогодні, 08:05
Дощі та мокрий сніг: прогноз погоди на 25 листопада
Сьогодні, 05:15
25 листопада в Україні вшановують пам'ять жертв Голодомору
Сьогодні, 00:05
Через посилену роботу та наслідки атак ворога енергоблоки ТЕС вимушені виходити у короткочасні ремонти, – ДТЕК
Вчора, 16:27
«Метінвест» Ахметова передав ЗСУ засоби радіоелектронної боротьби
Вчора, 16:21

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua