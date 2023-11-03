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Порошенко фінансує виробництво потужних РЕБ-систем для фронту

Волонтерська ініціатива
Іван Гавриляк
glavcom.ua
Порошенко фінансує виробництво потужних РЕБ-систем для фронту
«РЕБ – ключ до перемоги у війні безпілотників»
фото: Європейська солідарність

Вітчизняні розробки «давитимуть» БПЛА «Орлан» і «ZALA»

Петро Порошенко фінансує виробництво нових систем радіоелектронної боротьби, які будуть знешкоджувати російські безпілотники. Як повідомив п’ятий президент, дослідження і розробки цієї техніки велись давно, і нова система вже показала свою ефективність у фронтових умовах. Сума проєкту – 150 млн грн.    

«Ми починаємо виробництво потужних українських систем радіоелектронної боротьби. «РЕБ – ключ до перемоги у війні безпілотників», – сказав Валерій Залужний у The Economist. Саме тому ми вже багато місяців шукали спеціалістів, тестували техніку, купували деталі», – написав Порошенко у соцмережах.

«Скажу відверто, у цей проєкт мало хто вірив. Хоч на папері все сходилося, але виглядав він нереально, допоки ми не побачили його в дії. Проєкт реалізувала одна з найкращих в Україні команд, яка ще з початку російського вторгнення – з 2014 року – виробляла системи РЕБ. Їхні системи і зараз стоять на озброєнні. Але кількість дронів значно зросла, і тепер нам необхідні потужніші системи», – пояснює Порошенко.

Як відомо, після повномасштабного вторгнення російські окупанти досить широко та ефективно почали застосовувати баражуючі боєприпаси типу «Ланцет» із «підсвічуванням» цілі «Орланами» і «ZALAми», боротьба з якими є доволі складною. Військові кажуть: російські безпілотники завдають чимало шкоди Силам оборони України на усіх напрямках фронту. Зокрема, нова модифікація російського БПЛА «Орлан» розвідує не тільки камерою, а й низкою антен та датчиків, які виявляють радіостанції та мобільні телефони на позиціях. «Орлан» фіксує навіть WiFi, і якщо військові користуються зв’язком Starlink, то «Орлан» фіксує точку доступу і передає цю інформацію системам ураження. Таким чином «Орлани» корегують ворожий вогонь. «Орлан» може пролетіти до 150 км з передачею сигналу з камери, а за визначеним маршрутом він може долати до 600 км або 10 годин польоту.

Зараз на фронті «Орлани» намагаються збивати із зенітних установок і навіть зі стрілецької зброї, але це непросто. Коштує одна ворожа «пташка» близько 120 тисяч доларів і одночасно може корегувати роботу 20-30 «Ланцетів». А кожен «Ланцет» несе фугасний заряд і є величезною загрозою для техніки та особового складу на передовій, пояснюють військові.      

«Коли я побачив на папері, що цей РЕБ може «задавити» російські БПЛА на відстані до 20 (!) кілометрів, засліпити «Зали» та «Орлани» так, щоби вони більше не могли коригувати «Ланцети» чи арту по наших позиціях, а наші дрони водночас могли спокійно діставати ворога – то це видавалось фантастикою. Але наша команда повірила розробникам», – пише Петро Порошенко.

«Я не просто побачив випробування на полігоні – тепер ми інвестуємо у цей проєкт 150 мільйонів гривень. Ви правильно зрозуміли – ми запускаємо виробництво потужних РЕБ-систем, які прикриватимуть наше військо на найбільш гарячих напрямках – під Авдіївкою, Роботиним і на лівому березі Дніпра. Працюємо разом на перемогу і до перемоги!», – пише Петро Порошенко.

Теги: Петро Порошенко військові зброя технології

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