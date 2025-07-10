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Нічна атака РФ: на Дніпропетровщині постраждав рятувальник із дружиною (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Нічна атака РФ: на Дніпропетровщині постраждав рятувальник із дружиною (фото)
Окупанти спрямували КАБ на житловий сектор селища Межова
фото: ДСНС Дніпропетровщини

Оселя рятувальника зруйнована повністю

На Дніпропетровщині постраждав рятувальник разом зі своєю дружиною внаслідок російської атаки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

За даними рятувальників, росіяни спрямували КАБ на житловий сектор селища Межова Синельниківського району, який влучив на територію помешкання надзвичайника. Він після добового чергування відпочивав вдома. Поранено також і його дружину.

Нічна атака РФ: на Дніпропетровщині постраждав рятувальник із дружиною (фото) фото 1
Нічна атака РФ: на Дніпропетровщині постраждав рятувальник із дружиною (фото) фото 2

Виникла пожежа загальною площею 300 кв. м. Оселя рятувальника зруйнована повністю. Постраждалих «швидкою» госпіталізували до лікарні.

Нічна атака РФ: на Дніпропетровщині постраждав рятувальник із дружиною (фото) фото 3

Нагадаємо, у ніч на 10 липня 2025 року Шевченківський район Києва зазнав значних пошкоджень унаслідок чергової масованої комбінованої атаки. Голова Шевченківської районної державної адміністрації Києва повідомив, що зафіксовані ураження цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків, а також є постраждалі.

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Також, майже 10 годин тривала масована нічна атака ворога на Київщину, під час якої окупанти застосували ударні дрони та ракети проти мирних населених пунктів. Голова Київської ОВА Микола Калашник повідомив про наслідки обстрілу, пише «Главком». За його словами, внаслідок атаки є постраждалий. В Обухівському районі поранення отримав 51-річний чоловік, якого госпіталізували до місцевої лікарні.

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Теги: Дніпропетровщина ДСНС війна

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