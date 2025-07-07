Вінницький обласний ТЦК призупиняє роботу: причина

Прийом громадян щодо питань медичного забезпечення з 7 липня 2025 року буде здійснюватись на базі Вінницької обласної клінічної лікарні ім. Миколи Пирогова

Вінницький обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки наразі призупиняє свою діяльність за адресою вул. Данила Галицького, 31. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Вінницький обласний ТЦК та СП.

«З огляду на напружену ситуацію в країні та з метою убезпечення життя і здоров’я громадян Вінницький обласний ТЦК та СП наразі призупиняє свою діяльність за адресою вул. Данила Галицького, 31», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що прийом громадян щодо питань медичного забезпечення з 7 липня 2025 року буде здійснюватись на базі Вінницької обласної клінічної лікарні ім. Миколи Пирогова за адресою: вул. Пирогова, 46, четвертий поверх, поліклінічне відділення.

Графік роботи:

з понеділка по п’ятницю – 08:00-17:00;

субота – 08:00-13:00;

неділя – вихідний.

Тел. 066-033-79-65.

Прийом громадян щодо соціальних та інших питань відбуватиметься з 9 липня 2025 року на базі Центру надання адміністративних послуг «Прозорий офіс» за адресою: проспект Космонавтів, 30.

Графік роботи:

з понеділка по п’ятницю — 08:30–17:00;

субота і неділя – вихідні.

Тел. 095-586-31-94.

Нагадаємо, у травні горіла будівля Вінницького територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Причиною займання стало коротке замикання електромережі.