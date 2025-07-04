США святкують 249-річчя незалежності. Путін вже «привітав» Трампа

Трамп говорив з Путіним про війну в Україні, але залишився незадоволеним результатом бесіди

Напередодні Трамп та Путін провели годинну телефонну розмову, яка стосувалася війни в Україні

Сьогодні, 4 липня, Сполучені Штати Америки відзначають головне державне свято – День незалежності. По всій країні проходять паради, салюти, фестивалі та сімейні пікніки під національними прапорами. Напередодні очільник США Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним, яка тривала майже годину і стосувалася війни в Україні. А вже за лічені години Росія випустила по Україні 550 ракет та «шахедів».

День незалежності

У 1776 році Другий Континентальний конгрес затвердив Декларацію незалежності – відокремлення північноамериканських колоній від Великої Британії. Документ проголосив головні принципи американської демократії: усі люди є рівними, а життя, свобода та прагнення щастя – їхні невід’ємні права.

Хоча перші святкування відбулися вже через рік після ухвалення декларації, традиція набула масового характеру лише після війни 1812 року. Відтоді щороку 4 липня стало символом єдності, незалежності та патріотизму.

Цікаво, що Джон Адамс, який згодом став другим президентом США, наполягав, що справжня незалежність була здобута 2 липня – саме тоді Конгрес проголосував за відповідну резолюцію.

І хоча декларацію було офіційно прийнято 4 липня, Адамс ніколи не святкував цей день і принципово не відвідував урочистості.

Розмова Трампа та Путіна

Путін підтвердив Трампу, що нібито Росія продовжує шукати переговорне рішення війни і «не відмовиться від усунення всіх першопричин конфронтації». Водночас лідер США у розмові з диктатором ставив питання про якнайшвидше припинення військових дій. Також Трамп поінформував Путіна про успішне проходження в сенаті законопроєкту про реформу в податковій і міграційній сферах.

Згодом Трамп розповів журналістам, що говорив з Путіним про війну в Україні, але залишився незадоволеним результатом бесіди. Американський лідер підтвердив, що США утримують частину зброї від України, оскільки мають переконатися, скільки зброї в них залишилося для себе. Проте президент підкреслює, що деяка зброя Україні надається і Сполучені Штати намагаються допомогти.

Атака на Україну

Нагадаємо, у ніч на 4 липня противник атакував Україну 550 засобами повітряного нападу. Майже всі вони летіли на Київ.

В результаті ворожого обстрілу Києва є пошкодження залізничної інфраструктури в межах міста, потяги прямують відхиленим маршрутом.

Відомо про такі наслідки ударів по столиці:

у Дніпровському районі уламки БпЛА впали у двір житлових будинків і на територію навчального закладу. Загоряння не зафіксовано;

Солом’янському районі уламки впали на нежитлову забудову та територію гаражного кооперативу, що спричинило пожежу. Крім того, зафіксовано займання на території складських приміщень і в адміністративній будівлі;

у Святошинському районі уламки ворожого дрона пошкодили складські приміщення, внаслідок чого виникла пожежа. Також уламки впали у двір 16-поверхового житлового будинку – зайнялися автомобілі. У приватному секторі району також сталася пожежа через падіння уламків;

у Дарницькому районі зафіксовано падіння уламків у кількох місцях на відкритій території. За попередніми даними, обійшлося без вибухів і загорянь;

у Шевченківському районі уламки пошкодили восьмиповерховий житловий будинок, який уже введено в експлуатацію, але ще не заселено. Пожежа виникла на першому поверсі. Крім того, сталося займання у приватному секторі.

Внаслідок сьогоднішньої комбінованої нічної атаки ворога постраждали 23 мешканці столиці. 14 із них госпіталізували. Іншим надали допомогу амбулаторно або на місці.