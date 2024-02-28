Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Нічна атака РФ: Повітряні сили звітували про знищені цілі

Діана Гасюк
glavcom.ua
Нічна атака РФ: Повітряні сили звітували про знищені цілі
фото з відкритих джерел

Противник застосував 10 ударних безпілотників для атаки ввечері 27 лютого

У ніч проти 28 лютого російські окупаційні війська атакували Україну зенітними керованими ракетами С-300 з окупованої Донеччини та 10 ударними БпЛА типу «Шахед» із району російського Приморсько-Ахтарськ. Силами та засобами протиповітряної оборони Збройних сил України знищено усі дрони-камікадзе типу «Шахед». Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

«В результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони і зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил знищено 10 «шахедів» у межах Одеської та Миколаївської областей», – розповіли в командуванні Повітряних сил ЗСУ.

Як повідомлялося, увечері 27 лютого в Одесі пролунали вибухи. Російські загарбники запустили на місто дрони-камікадзе «Шахед». Унаслідок падіння уламків збитого силами та засобами протиповітряної оборони ЗСУ ворожого дрона-камікадзе сталося замикання в електромережі об'єкта критичної інфраструктури, спалахнула пожежа, яку оперативно загасили. 

Нагадаємо, триває 735-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 102 бойових зіткнення. Протягом минулої доби авіація сил оборони завдала ударів по 15 районах зосередження особового складу противника. Також підрозділами Повітряних Сил Збройних Сил України знищено два винищувачі-бомбардувальники Су-34 та 4 розвідувальних БпЛА.

До слова, російські загарбники продовжують наступати навколо Авдіївки, щоб позбавити українські сили перепочинку, який дозволив би українським військовим створити міцнішу лінію оборони в безпосередній близькості від Авдіївки.

Російські війська намагаються використати тактичні можливості, що з'явилися після захоплення Авдіївки, і, схоже, підтримують відносно високий темп наступальних операцій, спрямованих на те, щоб просунутися якомога далі в районі Авдіївки до того, як українські війська встановлять найдійніші та важкопрохідні оборонні лінії в цьому районі.

Теги: пожежа ЗСУ авіація Одеса Генштаб шахед

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ситуація на Авдіївському напрямку напружена
Битва за Авдіївку: прогнози та ризики
16 лютого, 12:02
Атака на Харків: з’явилися фото наслідків
Атака на Харків: з’явилися фото наслідків
31 сiчня, 04:20
Фото Тревора Ріда під час акції із закликом звільнити його від незаконного утримання у Росії
Росія оголосила в розшук американського морпіха, який воює в ЗСУ
31 сiчня, 17:08
Російська ГРУ залучила жінку до співпраці ще до початку повномасштабного впровадження РФ
Влаштувалася продавчинею біля вокзалу: на Донеччині жінка шпигувала за ешелонами ЗСУ
7 лютого, 11:07
Українські підрозділи покинули Авдіївку для відпочинку та ротації
Деякі українські підрозділи вперше за два роки вийшли з Авдіївки
13 лютого, 11:58
Російські загарбники завдали 73 авіаудари по українських захисниках у зоні оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія»
Росія завдала рекордну кількість авіаударів на одному з напрямків
14 лютого, 16:23
ЗСУ вийшли з Авдіївки, Трампа визнано винним у справі про шахрайство: головне за ніч
ЗСУ вийшли з Авдіївки, Трампа визнано винним у справі про шахрайство: головне за ніч
17 лютого, 07:10
ЗСУ досягли успіхів у Кринках: аналіз ISW
ЗСУ досягли успіхів у Кринках: аналіз ISW
12 лютого, 03:48
Протягом минулої доби відбулося 84 бойових зіткнення
Авіація ЗСУ вдарила по 13 базах окупантів – Генштаб
25 лютого, 07:05

Події в Україні

Нічна атака РФ: Повітряні сили звітували про знищені цілі
Нічна атака РФ: Повітряні сили звітували про знищені цілі
ЗСУ знищили два ворожі винищувачі – Генштаб
ЗСУ знищили два ворожі винищувачі – Генштаб
Окупанти тиснуть біля Авдіївки, щоб позбавити ЗСУ перепочинку: аналіз ISW
Окупанти тиснуть біля Авдіївки, щоб позбавити ЗСУ перепочинку: аналіз ISW
Білий дім зробив тривожну заяву щодо ситуації в Україні
Білий дім зробив тривожну заяву щодо ситуації в Україні
Командувач армії Британії пояснив, чому Україна зіткнулася зі складною ситуацією на полі бою
Командувач армії Британії пояснив, чому Україна зіткнулася зі складною ситуацією на полі бою
Пашинський вийшов із СІЗО та 50 млрд євро для України. Головне за 27 лютого
Пашинський вийшов із СІЗО та 50 млрд євро для України. Головне за 27 лютого

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
44K
Путін вирішив влаштувати Навальному «веселий» похорон
18K
Вибухи і трактори на вулицях Варшави: польські фермери протестують (фото, відео)
6673
Московська церква в Україні просить молитися за митрополита, який підтримував агресію
5538
«Щодня прокидаюсь і дякую Хорватії». Історія українських біженців, що осіли на Балканах
4044
Санкції змушують Кремль йти на принизливий крок
3256
Бронювання від мобілізації за гроші? Експерт оцінив наслідки

Новини

Майже весна: прогноз погоди на 28 лютого
Сьогодні, 06:30
День штурманської служби авіації ЗСУ. Які свята відзначаємо 28 лютого
Сьогодні, 00:00
Розвиток систем накопичення енергії в Україні блокують борги в енергетиці – «Укренерго»
Вчора, 11:40
Бізнес Ахметова відзвітував про різке збільшення інвестицій в Україну у 2023 році
Вчора, 11:28
Понад 5,77 млрд грн на захист України направили Віктор та Олена Пінчуки з першого дня війни
Вчора, 09:00
Тепло та без опадів: прогноз погоди на 27 лютого
Вчора, 06:30

Прес-релізи

У столиці пройде вступна лекція «Експрес-курс бізнес-планування підприємця-початківця» для військових та їх родин
У столиці пройде вступна лекція «Експрес-курс бізнес-планування підприємця-початківця» для військових та їх родин
26 лютого, 10:20
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua