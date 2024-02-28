Нічна атака РФ: Повітряні сили звітували про знищені цілі

Противник застосував 10 ударних безпілотників для атаки ввечері 27 лютого

У ніч проти 28 лютого російські окупаційні війська атакували Україну зенітними керованими ракетами С-300 з окупованої Донеччини та 10 ударними БпЛА типу «Шахед» із району російського Приморсько-Ахтарськ. Силами та засобами протиповітряної оборони Збройних сил України знищено усі дрони-камікадзе типу «Шахед». Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

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«В результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони і зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил знищено 10 «шахедів» у межах Одеської та Миколаївської областей», – розповіли в командуванні Повітряних сил ЗСУ.

Як повідомлялося, увечері 27 лютого в Одесі пролунали вибухи. Російські загарбники запустили на місто дрони-камікадзе «Шахед». Унаслідок падіння уламків збитого силами та засобами протиповітряної оборони ЗСУ ворожого дрона-камікадзе сталося замикання в електромережі об'єкта критичної інфраструктури, спалахнула пожежа, яку оперативно загасили.

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Нагадаємо, триває 735-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 102 бойових зіткнення. Протягом минулої доби авіація сил оборони завдала ударів по 15 районах зосередження особового складу противника. Також підрозділами Повітряних Сил Збройних Сил України знищено два винищувачі-бомбардувальники Су-34 та 4 розвідувальних БпЛА.

До слова, російські загарбники продовжують наступати навколо Авдіївки, щоб позбавити українські сили перепочинку, який дозволив би українським військовим створити міцнішу лінію оборони в безпосередній близькості від Авдіївки.

Російські війська намагаються використати тактичні можливості, що з'явилися після захоплення Авдіївки, і, схоже, підтримують відносно високий темп наступальних операцій, спрямованих на те, щоб просунутися якомога далі в районі Авдіївки до того, як українські війська встановлять найдійніші та важкопрохідні оборонні лінії в цьому районі.