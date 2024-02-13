Деякі українські підрозділи вперше за два роки вийшли з Авдіївки

Наразі у місті тривають інтенсивні бої

Речник 110-ї окремої механізованої бригади Іван Сєкач розповів, що деякі її підрозділи вперше за два роки вивели з Авдіївки у Донецькій області для відпочинку та ротації. Під час ефіру на «Радіо Свобода» він зауважив, що в місто підійшло підкріплення.

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Військовий відмовився розповідати, про який підрозділ йдеться, зауваживши натомість, що захисники отримали потужну підтримку і їм стало спокійніше. Учора видання Forbes припустило, що в місто ввели одну з найкращих бригад в Україні – третю окрему штурмову бригаду.

«Орки намагаються лізти і перерізати лінії постачання, хоча там є інші варіанти», – розповів Сєкач про ситуацію у місті, наголошуючи, що там зараз тривають бої.

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Військовий зауважив, що у бригади наразі немає ресурсів, аби втримати місто. Тому вона розраховує на дружні підрозділи.

Нагадаємо, командир 47-ї окремої механізованої бригади Дмитро Рюмшин наголосив, що окупанти не оточать Авдіївку у Донецькій області, поки у гарнізону є сили та засоби, аби протистояти цьому. Він додав, що зараз «м'ясних хвиль» вже немає через брак людей, тож тепер росіяни застосовують малі піхотні групи.

Нагадаємо, українські війська відновили тактичні позиції приблизно за 3 кілометри на схід від Ямполівки (на захід від Кремінної). Також ЗСУ просунулися на південний захід від Донецька.

До слова, триває 720-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 84 бойових зіткнення.