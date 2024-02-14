Росія завдала рекордну кількість авіаударів на одному з напрямків

Російські загарбники завдали 73 авіаудари по українських захисниках у зоні оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія»

Ситуація в операційній зоні командування угруповання військ «Таврія» залишається напруженою

По операційній зоні оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» російська армія завдала 73 авіаудари – найбільше з початку 2024 року. Про це повідомив командувач напрямку Олександр Тарнавський.

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«По операційній зоні оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» росіяни завдали найбільше авіаударів з початку року. Стоїмо!» – написав він.

Тарнавський зазначив, що загалом по операційній зоні ворог завдав 73 авіаудари – найбільше з початку року, а також вчинив 54 штурмові дії та 1051 артобстріл.

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Командувач заявив, що ситуація в операційній зоні командування угруповання військ «Таврія» залишається напруженою, але контрольованою. Сили оборони продовжують вести оборонну операцію, завдаючи противнику значних втрат.

За даними Тарнавського, загальні втрати росіян минулої доби в живій силі склали 610 осіб, в озброєнні та військовій техніці – 50 одиниць, не враховуючи БпЛА. Також було нейтралізовано або знищено 263 БпЛА різних типів. Зокрема, за його словами, 16 безпілотників збито зі стрілецької зброї.

Нагадаємо, триває 721-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 71 бойове зіткнення.

До слова, найгарячішою точкою бойових дій на Лиманському напрямку є село Терни. Саме там російські війська зосередили основну увагу та резерви, намагаючись вийти до річки Чорний Жеребець.