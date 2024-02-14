Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росія завдала рекордну кількість авіаударів на одному з напрямків

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Росія завдала рекордну кількість авіаударів на одному з напрямків
Російські загарбники завдали 73 авіаудари по українських захисниках у зоні оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія»
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Ситуація в операційній зоні командування угруповання військ «Таврія» залишається напруженою

По операційній зоні оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» російська армія завдала 73 авіаудари – найбільше з початку 2024 року. Про це повідомив командувач напрямку Олександр Тарнавський.

«По операційній зоні оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» росіяни завдали найбільше авіаударів з початку року. Стоїмо!» – написав він.

Тарнавський зазначив, що загалом по операційній зоні ворог завдав 73 авіаудари – найбільше з початку року, а також вчинив 54 штурмові дії та 1051 артобстріл.

Командувач заявив, що ситуація в операційній зоні командування угруповання військ «Таврія» залишається напруженою, але контрольованою. Сили оборони продовжують вести оборонну операцію, завдаючи противнику значних втрат.

За даними Тарнавського, загальні втрати росіян минулої доби в живій силі склали 610 осіб, в озброєнні та військовій техніці – 50 одиниць, не враховуючи БпЛА. Також було нейтралізовано або знищено 263 БпЛА різних типів. Зокрема, за його словами, 16 безпілотників збито зі стрілецької зброї.

Нагадаємо, триває 721-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 71 бойове зіткнення.

До слова, найгарячішою точкою бойових дій на Лиманському напрямку є село Терни. Саме там російські війська зосередили основну увагу та резерви, намагаючись вийти до річки Чорний Жеребець.

Теги: війна авіаудар авіація окупанти ЗСУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українці, які самостійно або у складі добровольчих формувань боронили країну від російських загарбників, можуть отримати статус УБД
Цивільні, які захищали Україну можуть отримати посвідчення учасника бойових дій
12 лютого, 18:49
Глава Міноборони обговорив зі своїм американським колегою наступне засідання «Рамштайну», яке відбудеться 14 лютого
Умєров провів розмову з очільником Пентагону
7 лютого, 20:27
Південні контрнаступи ЗСУ координували заступники Залужного
Хто замінить Залужного? Безугла сформувала список кандидатів
5 лютого, 10:36
Протягом минулої доби відбулося 66 бойових зіткнень
Генштаб назвав напрямок, де за добу відбито найбільше атак
4 лютого, 07:09
Вуличні бої в Хорремшехрі
Історія війни, досвід якої може бути для нас корисним
2 лютого, 22:00
На Херсонщині ударом пошкоджено будинок та магазини, електромережу
РФ вдарила ракетами з гелікоптера по Сумщині, балістикою по Миколаївщині: ситуація в регіонах
1 лютого, 10:48
У Соломʼянському районі в багатоквартирному будинку вибуховою хвилею вибило вікна
Ракетний удар по Києву: як Солом’янка оговтується від атаки (фоторепортаж)
23 сiчня, 18:27
Сценарій із вступом України до НАТО без окупований територій неможливий без поразки РФ
Професор Гарварду пояснив, що визначить умови мирних переговорів між Україною та Росією
22 сiчня, 13:52
Виставку назвали «Тепло для солдата Z»
У РФ відкрилася виставка вкрадених в українців речей
20 сiчня, 16:17

Події в Україні

Росія завдала рекордну кількість авіаударів на одному з напрямків
Росія завдала рекордну кількість авіаударів на одному з напрямків
Суд знову переніс розгляд апеляції на запобіжний захід Роману Гринкевичу
Суд знову переніс розгляд апеляції на запобіжний захід Роману Гринкевичу
Масштабна повітряна тривога тривала пів години
Масштабна повітряна тривога тривала пів години
Удар по Селидовому: серед загиблих вагітна та мати з восьмирічною дитиною (фото, відео)
Удар по Селидовому: серед загиблих вагітна та мати з восьмирічною дитиною (фото, відео)
У Криму знову лунають вибухи
У Криму знову лунають вибухи
ЗСУ назвали найгарячішу точку на Куп'янсько-Лиманському напрямку
ЗСУ назвали найгарячішу точку на Куп'янсько-Лиманському напрямку

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
91K
День Святого Валентина: яскраві листівки та привітання
33K
У Чорному морі знищено російський десантний корабель
14K
Пільги, доплати та право на демобілізацію: нардепи придумали, як мотивувати до військової служби
5560
Що з екіпажем «Цезара Кунікова»? Окупанти кажуть, що всі живі, але ГУР іншої думки
4775
Кількість біженців з України суттєво зменшилась в одній із країн Європи: причини
4090
Нацбанк готує обмеження на карткові перекази: кого це стосуватиметься

Новини

Ворог посилив інтенсивність точкових атак на прифронтові енергооб'єкти
Сьогодні, 16:45
У резерві енергосистеми сім блоків теплоелектростанцій – Міненерго
Сьогодні, 14:21
Справа проти Пашинського: політик оприлюднив свою версію
Сьогодні, 13:11
Дощ та мокрий сніг: прогноз погоди на 14 лютого
Сьогодні, 05:51
14 лютого – День усіх закоханих: що варто, а чого не можна робити
Сьогодні, 00:00
Ворог тестує нову тактику для знищення енергосистеми – Український інститут майбутнього
Вчора, 17:46

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua