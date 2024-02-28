Атака дронів на Одесу: спалахнула пожежа на енергооб'єкті

Сили протиповітряної оборони відпрацювали по всіх БпЛА типу «Шахед»

У ніч проти 27 лютого в Одесі внаслідок падіння уламків збитого силами та засобами протиповітряної оборони ЗСУ ворожого дрона-камікадзе сталося замикання в електромережі об'єкта критичної інфраструктури, спалахнула пожежа, яку оперативно загасили. Про це повідомляють Сили оборони півдня.

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«Нічний дроновий терор ворог спрямував з акваторії Чорного моря по прибережних територіях півдня. Сили протиповітряної оборони відпрацювали результативно по всіх БпЛА типу Shahed-131/136», – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, увечері 27 лютого в Одесі пролунали вибухи. Російські загарбники запустили на місто дрони-камікадзе «Шахед».

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Нагадаємо, 3 ніч проти 27 лютого російські загарбники запустили для повітряної атаки по Україні 13 дронік-камікадзе типу «Шахед», балістичні ракети «Іскандер-М»/KN-23, чотири керовані авіаційні ракети Х-59 та одну протирадіолокаційну ракету Х-31П. Силами та засобами ППО ЗСУ були знищені 11 безпілотників та 2 ракети.

До слова, міністерство оборони Молдови спростувало інформацію про те, що один з російських безпілотників, які атакували Україну, летів з Молдови.