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ЗСУ знищили два ворожі винищувачі – Генштаб

Діана Гасюк
glavcom.ua
ЗСУ знищили два ворожі винищувачі – Генштаб
Підрозділами Повітряних Сил Збройних Сил України знищено два винищувачі-бомбардувальники Су-34
фото: Генеральний штаб ЗСУ

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 28 лютого

Триває 735-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 102 бойових зіткнення. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 28 лютого.

Ворожі удари по Україні

Загалом ворог завдав 8 ракетних та 75 авіаційних ударів, здійснив 141 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Наприкінці минулої доби, російські окупанти атакували Україну, застосувавши 10 БпЛА типу “Shahed”. Силами та засобами протиповітряної оборони України 10 БпЛА було знищено.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Чернацьке, Чуйківка, Храпівщина, Грабовське, Юнаківка, Пустогород Сумської області; Бологівка, Іванівка, Берестове Харківської області; Виїмка, Веселе, Богданівка, Дружба, Новоселівка Перша, Первомайське, Курахове, Красногорівка, Новомихайлівка, Водяне, Старомайорське та Урожайне Донецької області; Левадне, Мала Токмачка, Оріхів, Роботине Запорізької області; Молодіжне Херсонської області.

Під артилерійським вогнем були понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Оперативна обстановка на напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

На Куп’янському напрямку сили оборони відбили 13 атак противника в районах населених пунктів Синьківка та Табаївка Харківської області.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 11 ворожих атак в районах населених пунктів Терни та Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку силами оборони відбито 11 атак противника в районах населених пунктів Іванівське, Кліщіївка та Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 25 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське та Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки та західніше Побєди Донецької області, де ворог, 29 разів намагався прорвати оборону наших військ, також відбито ще 4 атаки противника в районах південніше Вугледара, Старомайорського та Урожайного Донецької області.

На Оріхівському напрямку силами оборони відбито 8 атак противника в районах населених пунктів Малинівка та Роботине Запорізької області.

На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 1 безуспішний штурм позицій наших військ на лівобережжі Дніпра. Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Успішні удари ЗСУ по ворожих позиціях

Протягом минулої доби авіація сил оборони завдала ударів по 15 районах зосередження особового складу противника. Також підрозділами Повітряних Сил Збройних Сил України знищено 2 винищувачі-бомбардувальники Су-34 та 4 розвідувальних БпЛА.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 4 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 2 артилерійських засобах, 1 засобу протиповітряної оборони та 2 радіолокаційних станціях противника.

Теги: окупанти авіація обстріл Миколаїв озброєння населення втрати ворог штурм

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