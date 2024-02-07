Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Влаштувалася продавчинею біля вокзалу: на Донеччині жінка шпигувала за ешелонами ЗСУ

Христина Петренко
glavcom.ua
Влаштувалася продавчинею біля вокзалу: на Донеччині жінка шпигувала за ешелонами ЗСУ
Російська ГРУ залучила жінку до співпраці ще до початку повномасштабного впровадження РФ
Фото: СБУ

Зловмисниця відстежувала наявність і швидкість руху ешелонів зі складною бронетехнікою та артилерією ЗСУ в сторону передової

Служба безпеки України на Донеччині викрила ще одну інформаторку військової розвідки РФ, яка збирала дані про Сили оборони та коригувала ворожий вогонь по цивільній інфраструктурі Донеччини. Про це інформує пресслужба відомства.

Саме за її «наведенням» 6 січня цього року рашисти завдали ракетного удару по житловій забудові в Покровському районі. Тоді внаслідок ворожих «прильотів» загинуло 6 мирних жителів, серед них – двоє дітей.

Також зловмисниця відстежувала наявність і швидкість руху ешелонів зі складною бронетехнікою та артилерією ЗСУ в сторону передової. Для виконання цього завдання інформаторка російської розвідки налаштовувалася продавчинею привокзального кіоску у фронтовому районі області. Там вона випитувала «потрібні» відомості у працівників вокзалу під час довірливих розмов та продажу товарів.

Усю отриману інформацію вона дистанційно передавала кадрам співробітників головного управління генштабу збройних сил Росії. Його особу вже ідентифіковано Службою безпеки.

Для комунікації зловмисники використовували анонімний чат у популярному месенджері. Передача розвідданих фігурантка надсилала у вигляді текстових «звітів» та електронних фото українських об’єктів з прив’язкою до місцевості.

«За результатами спецоперації співробітники СБУ викрили ворожу інформаторку і затримали її у власному завданні. За даними слідства, російська ГРУ залучила жінку до співпраці ще до початку повномасштабного впровадження РФ. Тоді вона приїхала до тимчасово окупованого Донецька, де провідувала свого чоловіка – кримінальника, який відбувся в тюремний строк у місцевій колонії.

Після виходу «на волю» він добровільно вступив до лав російської приватної військової компанії «Вагнер», а його дружина почала працювати на військовому розвідку РФ», – йдеться у повідомленні СБУ.

Зазначається, що влітку 2023 року на фігурантку вийшов її російський «куратор», який визначив її завдання щодо збору інформації на Бахмутському напрямку.

Під час обшуків за місцем проживання затриманої вилучено мобільний телефон, який вона використовувала у розвідувально-підривній діяльності.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили їй про враження за ч. 1 ст. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах військового стану). Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує до 12 років тюрми.

Нагадаємо, Служба безпеки України знешкодила агентурну мережу російської ФСБ, до якої входили колишні та нинішні посадовці спецслужб України. 

Читайте також: За ліквідацією Киви, Татарського та інших зрадників стоїть СБУ – джерело
Теги: росія СБУ ЗСУ шпигун рашисти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Розвідка вважає, ударні безпілотники, які влучили по нафтобазі, могли бути запущені з території Росії
Удар по нафтобазі в Санкт-Петербурзі. Розвідка відреагувала
18 сiчня, 17:40
Радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван
Радник Байдена і генсек НАТО обговорили війну в Україні
30 сiчня, 00:50
Напередодні виборів Путіну доведеться продемонструвати успіхи, зазначив експерт
Чи можливий наступ Росії перед виборами: відповідь британського полковника
10 сiчня, 20:42
Зеленський подякував за службу воїнам Національної гвардії
Росія пробує різні способи, щоб наростити кількість ударів по Україні – Зеленський
13 сiчня, 19:54
Українські війська зберігають свої позиції лівому березі Херсонщини
Окупаційні війська незначно просунулися на двох ділянках – ISW (мапа)
16 сiчня, 07:33
Вибори президента США відбудуться восени 2024 року
Кремль оцінив заяви Трампа щодо припинення війни в Україні
22 сiчня, 16:12
Росіяни довіряють владі у Німеччині, але не у Росії
Росіяни-втікачі довіряють лише двом країнам: результати дослідження
23 сiчня, 17:22
Зеленський у зверненні поділився планами на наступний тиждень
Росіяни за день обстріляли понад 100 населених пунктів у дев’яти областях – Зеленський
21 сiчня, 22:01
У 2023 році Польща закупила у США ракетні системи Himars на $10 млрд
Експорт зброї зі США у 2023-му встановив новий рекорд. Допомогла Росія
30 сiчня, 06:57

Кримінал

Проживання з особами похилого віку, які потребують догляду, не рятує від мобілізації – рішення суду
Проживання з особами похилого віку, які потребують догляду, не рятує від мобілізації – рішення суду
Влаштувалася продавчинею біля вокзалу: на Донеччині жінка шпигувала за ешелонами ЗСУ
Влаштувалася продавчинею біля вокзалу: на Донеччині жінка шпигувала за ешелонами ЗСУ
На Житомирщині поліція знайшла в будинку тіла сімох чоловіків (фото, відео)
На Житомирщині поліція знайшла в будинку тіла сімох чоловіків (фото, відео)
Консерви для чиновників із Києва: зловмисники привласнили кошти із бюджету
Консерви для чиновників із Києва: зловмисники привласнили кошти із бюджету
За ліквідацією Киви, Татарського та інших зрадників стоїть СБУ – джерело
За ліквідацією Киви, Татарського та інших зрадників стоїть СБУ – джерело
Малюк офіційно прокоментував стеження за редакцією Bihus.Info
Малюк офіційно прокоментував стеження за редакцією Bihus.Info

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
34K
Атака на Україну, Конгрес США відхилив закон про допомогу Ізраїлю: головне за ніч
20K
Скільки росіян вважають початок війни помилкою: результати опитування
9583
Консерви для чиновників із Києва: зловмисники привласнили кошти із бюджету
9123
Скільки канадців виступають за припинення допомоги Україні: дані опитування
7705
Лукашенко заробляє мільйони доларів завдяки Британії – ЗМІ
7126
Атака на Київ: пошкоджено багатоповерхівку, четверо загиблих (оновлюється)

Новини

Атака на Україну, Конгрес США відхилив закон про допомогу Ізраїлю: головне за ніч
Сьогодні, 06:45
Хмарно, опади в низці областей: прогноз погоди на 7 лютого
Сьогодні, 04:50
День масажиста. Які свята відзначаємо 7 лютого
Сьогодні, 00:20
Рада спростила зміну цільового призначення землі для будівництва заводів – нардеп Кисилевський
Вчора, 16:04
Атака на Харківщину, вибухи в Білгородській області: головне за ніч
Вчора, 07:00
Дощ та сильний вітер: прогноз погоди на 6 лютого
Вчора, 06:10

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua