Влаштувалася продавчинею біля вокзалу: на Донеччині жінка шпигувала за ешелонами ЗСУ

Російська ГРУ залучила жінку до співпраці ще до початку повномасштабного впровадження РФ

Зловмисниця відстежувала наявність і швидкість руху ешелонів зі складною бронетехнікою та артилерією ЗСУ в сторону передової

Служба безпеки України на Донеччині викрила ще одну інформаторку військової розвідки РФ, яка збирала дані про Сили оборони та коригувала ворожий вогонь по цивільній інфраструктурі Донеччини. Про це інформує пресслужба відомства.

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Саме за її «наведенням» 6 січня цього року рашисти завдали ракетного удару по житловій забудові в Покровському районі. Тоді внаслідок ворожих «прильотів» загинуло 6 мирних жителів, серед них – двоє дітей.

Також зловмисниця відстежувала наявність і швидкість руху ешелонів зі складною бронетехнікою та артилерією ЗСУ в сторону передової. Для виконання цього завдання інформаторка російської розвідки налаштовувалася продавчинею привокзального кіоску у фронтовому районі області. Там вона випитувала «потрібні» відомості у працівників вокзалу під час довірливих розмов та продажу товарів.

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Усю отриману інформацію вона дистанційно передавала кадрам співробітників головного управління генштабу збройних сил Росії. Його особу вже ідентифіковано Службою безпеки.

Для комунікації зловмисники використовували анонімний чат у популярному месенджері. Передача розвідданих фігурантка надсилала у вигляді текстових «звітів» та електронних фото українських об’єктів з прив’язкою до місцевості.

«За результатами спецоперації співробітники СБУ викрили ворожу інформаторку і затримали її у власному завданні. За даними слідства, російська ГРУ залучила жінку до співпраці ще до початку повномасштабного впровадження РФ. Тоді вона приїхала до тимчасово окупованого Донецька, де провідувала свого чоловіка – кримінальника, який відбувся в тюремний строк у місцевій колонії.

Після виходу «на волю» він добровільно вступив до лав російської приватної військової компанії «Вагнер», а його дружина почала працювати на військовому розвідку РФ», – йдеться у повідомленні СБУ.

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Зазначається, що влітку 2023 року на фігурантку вийшов її російський «куратор», який визначив її завдання щодо збору інформації на Бахмутському напрямку.

Під час обшуків за місцем проживання затриманої вилучено мобільний телефон, який вона використовувала у розвідувально-підривній діяльності.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили їй про враження за ч. 1 ст. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах військового стану). Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує до 12 років тюрми.

Нагадаємо, Служба безпеки України знешкодила агентурну мережу російської ФСБ, до якої входили колишні та нинішні посадовці спецслужб України.