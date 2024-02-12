ЗСУ досягли успіхів у Кринках: аналіз ISW

Збройні сили України продовжують вести бойові дії на декількох ділянках фронту

На фронті тривають активні позиційні бої поблизу Авдіївки, Роботиного та на лінії Куп'янськ – Сватове – Кремінна. ЗСУ досягли успіхів на лівому березі Херсонської області. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Просування українських військових

Позиційні бої 11 лютого тривали на рубежі Куп'янськ – Сватове – Кремінна, однак підтверджених змін лінії фронту не було. Позиційні бої тривали біля Орлянського, Крохмального, Іванівки, Табаївки, Торського і Ямполівки, Діброви та Серебрянського лісу.

Повідомляється, що російські сили просунулися поблизу Бахмута на тлі позиційних боїв. Позиційні бої тривали біля Богданівки, Іванівського, поблизу Кліщіївки та Андріївки, Майорського, Південного та Нью-Йорка.

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Російські сили нещодавно підтвердили просування поблизу Авдіївки. Геолокаційні кадри, опубліковані 11 лютого, показують, що війська РФ нещодавно просунулися вздовж Залізничного провулка на півночі Авдіївки та на схід від Невельського.

Позиційні бої тривали на північний захід від Авдіївки в районі Новокалинового та Новобахмутівки, в Авдіївці, на захід від Авдіївки біля Тоненького та Сєверного, на південний захід від Авдіївки біля Первомайського та Невельського.

Як заявив командувач Таврійського угруповання військ ЗСУ бригадний генерал Олександр Тарнавський, війська РФ все активніше використовують групи бронетехніки під час штурму піхоти на Таврійському напрямку (від Авдіївки через західну частину Запорізької області).

Повідомляється, що війська РФ просунулися на південний захід від Донецька. Як стверджував російський блогер, наприкінці минулого тижня українські війська просунулися до Павлівки.

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Війська РФ нещодавно просунулися на захід від Роботиного на заході Запорізької області. Позиційні бої тривали під Роботиним і Новопокровкою, на захід від Вербового. Пов'язаний з Кремлем «воєнкор» заявив, що українські та російські війська постійно змагаються за ініціативу на Запорізькому напрямку, і зазначив, що ця лінія фронту більше не є пріоритетною для жодної зі сторін.

Геолокаційні кадри, опубліковані 11 лютого, показують, що українські сили нещодавно досягли незначних територіальних здобутків у Кринках на східному (лівому) березі Херсонської області. У звіті зазначається, що 11 лютого під Кринками тривали позиційні бої.