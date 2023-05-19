На Дніпропетровщині пролунав вибух
Влада закликала нічого не знімати та не викладати в інтернеті
У ніч на 19 травня в Кривому Розі Дніпропетровської області пролунав вибух під час повітряної тривоги. Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.
«Кривий Ріг. Вибухи. Нічого не знімати та не викладати в інтернеті. Бережіть себе та своїх близьких, повітряна тривога продовжується», – написав він.
Зазначимо, що в усій Україні триває повітряна тривога. Перебувайте в укриттях та дотримуйтесь інформаційної тиші.
До слова, завершився 449-й день широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Росія продовжує вести загарбницьку війну, незважаючи на значні втрати. Ворог продовжує нехтувати міжнародним гуманітарним правом, завдає ударів, здійснює обстріли не лише військових, а й цивільних об’єктів. Протягом доби противник завдав 36 ракетних та 23 авіаційних ударів, а також здійснив близько 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
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