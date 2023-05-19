Поблизу Києва працює ППО
Влада закликає українців перебувати в укриттях до відбою тривоги
Навколо повітряного простору Києва працюють сили протиповітряної оборони. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.
«Повітряна тривога триває! Навколо повітряного простору Києва працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою!», – зазначив Сергій Попко, начальник КМВА.
В усій Україні триває масштабна повітряна тривога. Перебувайте в укриттях та дотримуйтесь інформаційної тиші.
Нагадаємо, у ніч на 19 травня в Кривому Розі Дніпропетровської області пролунав вибух під час повітряної тривоги.
До слова, завершився 449-й день широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Росія продовжує вести загарбницьку війну, незважаючи на значні втрати. Ворог продовжує нехтувати міжнародним гуманітарним правом, завдає ударів, здійснює обстріли не лише військових, а й цивільних об’єктів. Протягом доби противник завдав 36 ракетних та 23 авіаційних ударів, а також здійснив близько 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
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