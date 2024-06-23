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«Нищити терористів на їхній території – справедливо». Зеленський показав відео наслідків атак РФ

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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«Нищити терористів на їхній території – справедливо». Зеленський показав відео наслідків атак РФ
22 червня окупанти влучили авіабомбою по п'ятиповерховому будинку в Харкові
фото: ДСНС

Зеленський: «Російський терор не збавляє обертів, а отже, ми повинні збільшувати наш тиск»

Тільки за цю добу українські воїни збили вже дві російські ракети «Калібр». За вчора – 12 російських ракет і 13 ударних безпілотників. Президент Володимир Зеленський показав у Telegram відео наслідків ворожих ударів по Україні за тиждень.

«Тільки за цю добу наші воїни збили вже два російських «Калібри». За вчора – 12 російських ракет і 13 ударних БПЛА. І так – щоночі, щодня», –наголосив глава держави.

Президент підкреслив, що російський терор не збавляє обертів, а отже, ми повинні збільшувати наш тиск – усіма методами і разом із партнерами. 

«У нас достатньо рішучості знищувати терористів на їхній території – це справедливо. І потрібна така ж рішучість і від наших партнерів. Ми можемо зупинити Росію. Разом з усіма у світі, хто цінує життя, ми це зробимо», – запевнив Зеленський.

Нагадаємо, що в неділю вранці харківські рятувальники ліквідували наслідки ворожого удару по житловій п’ятиповерхівці. Унаслідок цієї ворожої атаки загинули дві особи. Ще 53 – постраждали, серед них є три дитини.

Крім того, сьогодні зранку ворог атакував Київську область ракетами. Дві людини дістали поранення.

За даними Повітряних сил ЗСУ, уночі 23 червня ворог атакував трьома крилатими ракетами морського базування «Калібр» із акваторії Азовського моря. Дві ракети збито зенітними ракетними підрозділами Повітряних сил у Київській області.

Теги: війна обстріл Володимир Зеленський Україна ракетна атака

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