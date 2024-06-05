Глава МВС пояснив, хто з полонених захисників може звільнитися з військової служби

Повідомлялося, що Нацгвардія нібито вирішила надавати право на демобілізацію тільки тим військовим, кого звільнили з полону після 18 травня 2024 року

Звільнення з військової служби можуть отримати усі воїни, які перебували в полоні, незалежно від дати обміну

Звільнення з військової служби можуть отримати усі військовослужбовці, які пройшли полон. Про це заявив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

«Позиція МВС стосовно непорозуміння з тлумаченням Нацгвардією норми статті 26 закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» щодо можливості звільнення з військової служби осіб, які пройшли полон: відповідна норма застосовується до всіх військовослужбовців, які мають статус звільнених з полону. Незалежно від дати обміну», – зазначив він.

Раніше з'явилася інформація, що Нацгвардія вирішила надавати право на демобілізацію тільки тим військовим, кого звільнили з полону після 18 травня 2024 року.

Як повідомлялося, з 24 лютого 2022 року росіяни стратили щонайменше 61 українського військовополоненого, про підозри повідомлено чотирьом окупанти, є один вирок.

До слова, російська сторона не дотримується жодних правил при формуванні списків полонених для обмінів. Отож останній обмін полоненими був на межі зриву.