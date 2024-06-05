Головна Країна Політика
search button user button menu button

Глава МВС пояснив, хто з полонених захисників може звільнитися з військової служби

Ростислав Вонс
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Глава МВС пояснив, хто з полонених захисників може звільнитися з військової служби
Повідомлялося, що Нацгвардія нібито вирішила надавати право на демобілізацію тільки тим військовим, кого звільнили з полону після 18 травня 2024 року
фото з відкритих джерел

Звільнення з військової служби можуть отримати усі воїни, які перебували в полоні, незалежно від дати обміну

Звільнення з військової служби можуть отримати усі військовослужбовці, які пройшли полон. Про це заявив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

«Позиція МВС стосовно непорозуміння з тлумаченням Нацгвардією норми статті 26 закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» щодо можливості звільнення з військової служби осіб, які пройшли полон: відповідна норма застосовується до всіх військовослужбовців, які мають статус звільнених з полону. Незалежно від дати обміну», – зазначив він.

Раніше з'явилася інформація, що Нацгвардія вирішила надавати право на демобілізацію тільки тим військовим, кого звільнили з полону після 18 травня 2024 року.

Як повідомлялося, з 24 лютого 2022 року росіяни стратили щонайменше 61 українського військовополоненого, про підозри повідомлено чотирьом окупанти, є один вирок.

До слова, російська сторона не дотримується жодних правил при формуванні списків полонених для обмінів. Отож останній обмін полоненими був на межі зриву.

Читайте також: Працівник Чорнобильської АЕС повернувся з полону: його стан шокує
Теги: полон обмін полоненими Ігор Клименко війна військові МВС

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Громадяни з олігофренією легкого ступеня можуть бути визнані придатними до військової служби у тилових частинах забезпечення
В Одесі військкоми затримали чоловіка з олігофренією? ТЦК відреагував на звинувачення
1 червня, 14:52
США дозволили завдавати ударів американською зброєю, однак виключно в прикордонних з Харківською областю районах
США дозволи бити американською зброєю по території РФ, однак є нюанс
31 травня, 12:00
30 травня в Україні святкують День степу. Свято було створене 1 березня 2017 року, того ж року відбулося святкування 90-річчя від створення заповідника «Кам'яні могили», який є традиційним символом охорони українських степів
30 травня: який сьогодні день, традиції та заборони
30 травня, 00:00
Політикиня: Ми повторюємо, що в першу чергу нам потрібні не військові інструктори, а техніка
Іноземні військові інструктори вже давно в Україні – нардепка
22 травня, 17:36
Під удар потрапив Шевченківський район Харкова
Окупанти вдарили керованими авіаційними бомбами по Харкову: є постраждалі (оновлено)
22 травня, 17:15
ЗСУ активно використовують проти окупантів бомби Glsdb, Javelin та артилерійські снаряди калібру 155 мм
Використання Україною нової зброї США зупинило окупантів на Харківщині – Bild
22 травня, 13:31
Росія продовжує робити все, аби санкції проти неї лише посилювалися
Санкції проти Росії. Що працює, а що не дуже
19 травня, 17:44
30 квітня 2024 року у Солом’янському районі Києва було відкрито Рекрутинговий центр
Рекрутинг військових: названо найпопулярніші вакансії у ЗСУ
18 травня, 21:07
Російська армія проводить наступальні операції штурмовими групами
Харківщина: Росіяни наступають на північний захід від Липців
12 травня, 23:58

Політика

Глава МВС пояснив, хто з полонених захисників може звільнитися з військової служби
Глава МВС пояснив, хто з полонених захисників може звільнитися з військової служби
Мовний омбудсмен звернувся до співробітників ТЦК з вимогою
Мовний омбудсмен звернувся до співробітників ТЦК з вимогою
Взяття на облік 17-річних: уряд збирається відтермінувати постанову
Взяття на облік 17-річних: уряд збирається відтермінувати постанову
Бронювання працівників ДСНС: уряд ухвалив постанову
Бронювання працівників ДСНС: уряд ухвалив постанову
МЗС України прокоментувало заяви щодо китайського «мирного плану»
МЗС України прокоментувало заяви щодо китайського «мирного плану»
Чи звільнятимуть держслужбовців без знання англійської? Нардепка дала відповідь
Чи звільнятимуть держслужбовців без знання англійської? Нардепка дала відповідь

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
167K
Відстрочка від мобілізації. Нардеп розказав про «сюрприз», який чекає багатодітних чоловіків у ТЦК
24K
«Мері Поппінс» із українським паспортом: як ЗМІ у Німеччині зображають біженок
18K
Київ без світла. Військовий розповів, що його вразило на дорогах
13K
Перша країна світу вирішила офіційно обмежити доступ туристам
8706
Негода на столичній Оболоні. Пошкоджено дитячий садочок (відео)
8237
Нацполіція розповіла про нові схеми ухилянтів та вартість їхніх «послуг»

Новини

З початку війни генеруючі потужності України впали з 55 ГВт до менш ніж 20 Гвт – Financial Times
Сьогодні, 15:20
Дефіцит кадрів в Україні призведе до падіння виробництва та втрати економіки – Bloomberg
Сьогодні, 12:42
Байден зустрінеться із Зеленським, адвоката з компанії Найєма викрито у хабарі: головне за ніч
Сьогодні, 06:24
Перед постачальниками електроенергії населенню зростають борги за ПСО
Вчора, 11:43
Денис Парамонов підбив підсумки розіграшу «Tesla за донат»
Вчора, 10:16
Пожежа в Києві, вибухи у Дніпрі: головне за ніч
Вчора, 06:42

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua