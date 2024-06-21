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Ігор Мазур (Тополя): Уранці 24 лютого тероборона Ірпеня складалася з трьох людей

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Ігор Мазур (Тополя): Уранці 24 лютого тероборона Ірпеня складалася з трьох людей
Унсовці на захисті Києва. Весна 2022 року
фото надане Ігорем Мазуром

Легендарний націоналіст згадує перший день вторгнення: «Добровольцям видали автомати Дегтярьова 1940-х років і ще старіші кулемети «Максим»

Близько шостої ранку 24 лютого 2022 року територіальна оборона Ірпеня складалася з трьох людей. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів ветеран АТО Ігор Мазур, який 24 лютого 2022 року пішов добровольцем захищати країну, а нині є командиром взводу 127 окремого батальйону 112 бригади територіальної оборони Збройних сил України.

Мазур пригадав перші дні війни і розповів, що ранок 24 лютого він зустрів у Ірпені. «І тут вже всі почали кричати, що москалі в Гостомелі, що вже прорвалися до Києва, москалі вже на Оболоні… Побіг я під міську раду зі своєю помповою рушницею – а була десь шоста ранку – сидить там вже пара людей, каже: «О, а ми вас знаємо. Будете нашим командиром». Я питаю: «А скільки вас?». Вони: «Нас із вами троє», – згадує Ігор Мазур.

Потім, за словами ветерана, приїхав мер Ірпеня Олександр Маркушин і запропонував Мазуру свою власну зброю. 

У перші місяці війни, пригадує Мазур, який 25 лютого вже долучився до 127-го батальйону ТрО і воював на Харківщині, добровольці отримували стару радянську стрілецьку зброю, розконсервовану на складах: автомати Дегтярьова розробки 1940-х років, кулемети «Максим» початку ХХ ст.

За словами Мазура, сучаснішої зброї тероборонівцям не видали: «Сказали: «По штату не дозволяється». Тобто у Києві вона дозволялася, а тут, на кордоні з м*скалями, вже не дозволяється». Водночас легендарний націоналіст відзначив досить високі бойові характеристики старого кулемета. За його словами, пізніше за допомогою «Максимів» українські військові збивали ворожі «шахеди».

Нагадаємо, ексголова київської організації партії «УНА-УНСО», учасник війни проти РФ в Абхазії на стороні Грузії 1995 року, військовий Ігор Мазур на псевдо Тополя, заявляв раніше, що попри важку ситуацію на фронті, Україна має шанс на перемогу і зможе знищити ворожу Російську імперію. 

Читайте також: Ігор Мазур: Якби сюди зайшла Росія, вона б не церемонилася – «Лише 24? Ще маленький, рано воювати…»

Теги: війна Ірпінь Україна озброєння Ігор Мазур тероборона

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Ігор Мазур (Тополя): Уранці 24 лютого тероборона Ірпеня складалася з трьох людей
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