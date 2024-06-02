ЗМІ назвали країну, до якої поїде Зеленський після Сінгапура

Зеленський під час візиту до Сінгапура

Це перший візит Зеленського до Маніли після обрання президентом у 2019 році

Президент України Володимир Зеленський ймовірно, здійснить візит до столиці Філіппін. Про це повідомляє філіппінське видання Rappler, із посиланням на дипломатичні джерела.

За даними видання, Зеленський після поїздки до Сінгапура пізно ввечері у неділю прибуде до столиці Філіппін – Маніли.

Це його перший візит до Маніли після обрання президентом у 2019 році.

Нагадаємо, що 1 червня президент Володимир Зеленський прилетів до Сінгапуру для участі в конференції «Діалог Шангрі-Ла» – ключовому майданчику для безпекових тем в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.

На полях саміту «Діалог Шангрі-Ла» президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Демократичної Республіки Тимор-Лешті Жозе Мануелем Рамошем-Ортою, яка стала першою в історії двосторонніх відносин. Глава Української держави подякував президенту Демократичної Республіки Тимор-Лешті за підтримку територіальної цілісності й суверенітету України

Також президент Володимир Зеленський зустрівся з міністром оборони США Ллойдом Остіном. Посадовці обговорили постачання зброї та гарантії безпеки для України. Зустріч Зеленського та Остіна пройшла на полях азійського саміту з питань безпеки «Діалог Шангрі-Ла» в Сінгапурі.