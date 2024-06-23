Авіаудар по Харкову: рятувальники уточнили кількість жертв (фото)

Аварійно-рятувальні роботи на місці влучання авіабомби у житловий будинок завершені

У неділю вранці харківські рятувальники ліквідували наслідки ворожого удару по житловій п’ятиповерхівці. Унаслідок цієї ворожої атаки загинули дві особи. Ще 53 – постраждали, серед них є три дитини. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

«Станом на 06:30 23 червня завершені аварійно-рятувальні роботи на місці влучання авіабомби у житловий п’ятиповерховий будинок. Загалом на місці події працювало 116 співробітників ДСНС та 24 одиниці аварійно-рятувальної техніки», – йдеться в повідомленні.

За даними рятувальників, унаслідок влучання авіабомби загинули дві особи, ще 53 – постраждали, серед них є три дитини. Зазначимо, що раніше Харківська обласна прокуратура повідомляла про трьох загиблих.

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Окупанти влучили авіабомбою по п'ятиповерховому будинку в Харкові фото: ДСНС

Нагадаємо, що російські війська 22 червня атакували Харків – удар припав на щільну житлову забудову.

За інформацією очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, ворог запустив чотири снаряди УМПБ Д-30 із Білгорода.

Раніше, 19 червня, російські окупаційні війська завдали удару по Харкову, у місті пролунав вибух.