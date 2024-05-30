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Голова Запорізької ОВА: Кількість обстрілів зросла, фіксуємо по 400 на день

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Голова Запорізької ОВА: Кількість обстрілів зросла, фіксуємо по 400 на день
Щотижня на Запоріжжі фіксується загибель мирних мешканців, щоденно є руйнування будинків та споруд
фото: radiosvoboda

Раніше росіяни гатили по Запоріжжю артилерією, зараз все більше застосовують дронові атаки

Російські загарбники щоденно здійснюють близько 400 обстрілів Запоріжжя, хоча ще два-три тижні їхня кількість становила 200-250. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

«Зовсім у нас неспокійно. Якщо ще два-три тижні тому ми фіксували 200-250 обстрілів на добу, то зараз рідко коли буває менше, ніж 400. Маю на увазі обстріли підконтрольної Україні частини Запорізької області. Щотижня, на жаль, ми фіксуємо загибель мирних мешканців, щодня є десятки зруйнованих будинків, споруд тощо», – зазначив він.

Федоров зауважив, що за останній рік дуже змінилося озброєння, з якого росіяни обстрілюють Запоріжжя.

«Якщо раніше накривали область переважно артилерійським вогнем, 70-80% обстрілів, то сьогодні артилерія становить менше 60%, натомість значно зросла кількість ворожих FPV-дронів, «ланцетів» та й інших видів дронів, якими росіяни обстрілюють нашу область», – розповів голова ОВА.

Іван Федоров вважає, що Запорізька область і лінія фронту на півдні є одним із пріоритетних напрямків для російських загарбників. «Після зростання інтенсивності обстрілів Харкова в медійному полі менше чутно про атаки на Роботине, на Старомайорське, але ворог на цих напрямках нікуди не подівся, там тривають бої», – зауважив він.

Нагадаємо, Росія активно зміцнює третю лінію оборони біля тимчасово окупованого Токмака Запорізької області. Партизани зазначають, що окуповане лісове господарство Запорізької області отримало «термінові наряди» на постачання деревини для російських загарбників.

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Теги: Запоріжжя обстріл Запорізька область безпілотник озброєння Іван Федоров росіяни

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