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Норвегія та Британія передадуть Україні мікродрони

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Норвегія та Британія передадуть Україні мікродрони
Безпілотник використовується для розвідки та визначення цілей
Міноборони Великобританії

Також Україні нададуть систему боротьби з безпілотниками Nightfighter 

Велика Британія та Норвегія об’єднали зусилля для придбання норвезького мікродрона Black Hornet на суму на $9 млн для Збройних сил України. Про це повідомляється у заяві міністерства оборони Норвегії.

«Вартість становитиме до 90 мільйонів норвезьких крон ($9,26 млн). Пакет включає блоки Black Hornet, запасні частини, транспортування та навчання. Це буде фінансуватися фондом під керівництвом Великої Британії, до якого Норвегія внесла 400 мільйонів норвезьких крон», – йдеться у повідомленні.

Зазначають, що українська влада попросила цей тип обладнання для боротьби з російським вторгненням. Такий дрон використовують в ряді країн-союзників, включаючи США і Велику Британію. Безпілотник використовується для розвідки та визначення цілей. Міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам заявив, що він простий в експлуатації, міцний, його важко виявити і особливо добре підходить для ведення бойових дій у міських районах.

У Норвегії додають, що також придбають систему боротьби з безпілотниками Nightfighter від британської SteelRock Technologies. Вона забезпечує захист від безпілотників шляхом ефективного глушіння. Система особливо підходить для захисту невеликих патрулів, артилерійських позицій та інших важливих ресурсів.

Нагадаємо, триває 182-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Сьогодні, 24 серпня, у День Незалежності України – рівно пів року героїчного протистояння Української нації російському вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей і відновленні боєздатності підрозділів, що зазнали втрат. Тривають авіаційні та ракетні удари російських окупантів по цивільних об’єктах на території України.

Теги: війна в Україні Велика Британія Норвегія

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