Норвегія готова забезпечити Україну необхідним обсягом газу на цю зиму – Зеленський

Норвегія може забезпечити Україну газом на цю зиму

Український гарант зауважив, що «роль Норвегії може стати справді історичною в захисті Європи»

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Норвегія готова забезпечити Україну необхідним обсягом газу на цю зиму. Про це він повідомив під час вечірнього відеозвернення.

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«Дякую Норвегії за дуже потужні рішення, які вже ухвалені та які ще готуються. Це стосується і збройної підтримки. Роль Норвегії може стати справді історичною в захисті Європи, якщо реалізуємо все те, про що зараз говоримо», – сказав Зеленський.

Президент додав, що це стосується і підтримки української енергосистеми.

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«Зокрема, я дякую Норвегії за готовність допомогти забезпечити Україну необхідним обсягом газу на цю зиму», – сказав президент.

Раніше повідомляли, що НАК «Нафтогаз» розглядає можливість закупівлі газу у норвезької компанії «Equinor». Голова правління Олексій Чернишов розповідав, що вже обговорив закупівлю та резервування блакитного палива з керівником найбільшої норвезької нафтогазової компанії Equinor Андерсом Опедалом. Дані обсяги газу необхідні Україні для проходження надскладного опалювального сезону.

Додамо, Кабінет міністрів України зобов'язав «Нафтогаз України» постачати газ для мешканців гуртожитків за ціною 7,42 грн за кубометр (з ПДВ, але без вартості доставки). Відповідну постанову №1429 уряд ухвалив 23 грудня.