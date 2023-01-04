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Світовий банк профінансує українських аграріїв: хто отримає допомогу

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Світовий банк профінансує українських аграріїв: хто отримає допомогу
Програма вартість генератора або котла компенсуватиметь частково
фото ілюстративне з відкритих джерел

Кошти будуть надані для забезпечення елеваторів котлами та генераторами

У 2023 році Світовий банк надасть 50 млн доларів для забезпечення генераторами та котлами українські елеватори, повідомив на брифінгу у середу, 4 січня, міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський.

«Сума буде витрачена на програму, за якою всі елеватори зможуть за кошти до 5 млн грн купити або нові генератори, або перейти на LPG, тобто котли на скрапленому газі», – розповів міністр.

Він підкреслив, що за цією програмою вартість генератора або котла компенсуватиметься частково.

Крім того, Світовий банк на 2023 рік виділив 100 млн доларів на закупівлю пшениці та кукурудзи для країн Азії та Африки.

Втім, за словами Сольського, ці кошти, йімовірніше, будуть перенаправлені на іншу програму, бо гуманітарне зерно активно закуповується за програмою Grain from Ukraine.

До слова, розв'язана Росією війна проти України може спричинити світовий голод і стати найбільшим наслідком військового конфлікту. Про це йдеться у матеріалі The New York Times. Автори матеріалу зазначають, що бойові дії і постійні атаки РФ на енергоінфраструктуру України посилюють продовольчу кризу у світі. Ситуацію погіршують постійні посухи в США, Бразилії та Аргентині, які є великими експортерами продовольства.

Окупаційна «влада» захопленої території Запорізької області відзвітувала про реалізацію вкрадених в України 300 тисяч тонн зернових, олійних та зернобобових культур у 2022 році. 

У той же час за 150 днів від початку відправки першого судна з одеських портів в рамках роботи «зернового коридору» з України вийшло 605 кораблів. За час роботи «зернового коридору» з України вивезено 15,9 млн тонн агропродукції.

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Теги: війна росія зерно Микола Сольський Світовий банк

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