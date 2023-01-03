Стало відомо, коли Україна отримає перший транш макрофінансової допомоги від ЄС

Зеленський та Урсула фон дер Ляєн під час телефонної розмови обговорили фінансову підтримку для України

У січні Україна очікує перший транш макрофінансової допомоги. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час відеозвернення.

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«Говорив сьогодні з Президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Радий, що перша міжнародна розмова в новому році відбулася саме з очільницею Єврокомісії. Однаково розуміємо виклики цієї зими, цього року для України та всієї Європи. Обговорили фінансову підтримку для нашої держави – вже в січні очікуємо перший транш макрофіну, як і було домовлено минулого року. Це надзвичайно важливо саме зараз, коли Росія пробує зібрати нові сили для агресії», – повідомив Президент.

Глава держави також поінформував, що під час спілкування сторони обговорили підготовку саміту Україна – ЄС, який має відбутися на початку лютого. На думку Президента, вже під час цього саміту можна буде окреслити ключові кроки на 2023 рік для спільної стійкості та перемоги.

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Нагадаємо, 14 грудня, Україна отримала останній транш в рамках виняткової восьмої за ліком програми макрофінансової допомоги ЄС (МФД) у розмірі €500 млн. Загальне фінансування за даною програмою становить €5 млрд.

Раніше посли країн ЄС погодили пакет фінансової допомоги Україні у розмірі €18 млрд.