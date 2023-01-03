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Стало відомо, коли Україна отримає перший транш макрофінансової допомоги від ЄС

Альона Боженко
glavcom.ua
Стало відомо, коли Україна отримає перший транш макрофінансової допомоги від ЄС
Цього місяця Україна може отримати перший транш макрофінансової допомоги
фото: AFP

Зеленський та Урсула фон дер Ляєн під час телефонної розмови обговорили фінансову підтримку для України

У січні Україна очікує перший транш макрофінансової допомоги. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час відеозвернення.

«Говорив сьогодні з Президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Радий, що перша міжнародна розмова в новому році відбулася саме з очільницею Єврокомісії. Однаково розуміємо виклики цієї зими, цього року для України та всієї Європи. Обговорили фінансову підтримку для нашої держави – вже в січні очікуємо перший транш макрофіну, як і було домовлено минулого року. Це надзвичайно важливо саме зараз, коли Росія пробує зібрати нові сили для агресії», – повідомив Президент.

Глава держави також поінформував, що під час спілкування сторони обговорили підготовку саміту Україна – ЄС, який має відбутися на початку лютого. На думку Президента, вже під час цього саміту можна буде окреслити ключові кроки на 2023 рік для спільної стійкості та перемоги. 

Нагадаємо, 14 грудня, Україна отримала останній транш в рамках виняткової восьмої за ліком програми макрофінансової допомоги ЄС (МФД) у розмірі €500 млн. Загальне фінансування за даною програмою становить €5 млрд.

Раніше посли країн ЄС погодили пакет фінансової допомоги Україні у розмірі €18 млрд.

Теги: фінансування Україна президент Європейський союз

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