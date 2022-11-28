Україна, ймовірно, отримає нову допомогу від держав НАТО

Члени Альянсу, ймовірно, оголосять про нові поставки військового обладнання для України

Міністри закордонних справ НАТО на зустрічі в Бухаресті цього тижня пообіцяють надати довгострокову підтримку Україні, яка захищається від російських повітряних, ракетних і наземних атак. Про це повідомляє агентство АР.

Зазначається, на цій зустрічі в Бухаресті міністри НАТО, ймовірно, дадуть нові обіцянки щодо нелетальної підтримки України. Йдеться про паливо, електрогенератори, медикаменти, зимове спорядження та пристрої для боротьби з безпілотниками.

Окремі того, члени Альянсу також, ймовірно, оголосять про нові поставки військового обладнання для України – головним чином, систем протиповітряної оборони. НАТО як організація не буде пропонувати таких поставок через побоювання залучення у війну з Росією.

Міністри також обговорять, як підтримати Україну у майбутньому.

«У довгостроковій перспективі ми допоможемо Україні перейти від обладнання радянських часів до сучасних стандартів, доктрини і тренувань НАТО», – заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг.

Раніше повідомлялося, що більшість країн НАТО вичерпали запаси зброї для України. 20 із 30 держав альянсу «значно вичерпали себе». У той же час десять країн все ще можуть давати більше озброєння. Серед них – Франція, Німеччина, Італія та Нідерланди.