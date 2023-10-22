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«Нова пошта» оприлюднила імена й вік загиблих під Харковом співробітників

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
«Нова пошта» оприлюднила імена й вік загиблих під Харковом співробітників
Під Харковом загинули шість працівників «Нової пошти»
фото: «Нова пошта»

Загинули чоловіки віком від 21 до 31 року

21 жовтня внаслідок удару російської ракети по терміналу під Харковом загинули шість працівників «Нової пошти». Компанія опублікувала імена й вік загиблих працівників на сторінці у Facebook.

«Ввечері 21 жовтня шість новопоштовців загинули через прицільний удар російськими ракетами по терміналу Нової пошти в Харкові», – йдеться в повідомленні.

На знак пам’яті й скорботи «Нова пошта» зазначила імена загиблих:

  • Олександр Темніков, 31 рік
  • Дмитро Герасічкін, 30 років
  • Артем Акопов, 21 рік
  • Олександр Біжанов, 22 роки
  • Владислав Панков, 28 років
  • Олексій Єрмола, 23 роки

Раніше в мережі з’явилося відео влучання в термінал «Нової пошти» на Харківщині. Внаслідок теракту на місці події піднявся величезним стовп вогню.

Нагадаємо, ввечері 21 жовтня у Харкові пролунало щонайменше два вибухи. Російська ракета вдарила по терміналу «Нової пошти». 

У результаті нічного обстрілу Харківщини загинули шестеро людей, кількість поранених збільшилася до 16. Про це повідомила поліція Харківської області.

Стало відомо, що на території термінала перебували 22 особи, з яких шість осіб загинули та 16 були поранені. З травмами різного ступеню тяжкості їх доставили до лікарні.

До слова, розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Теги: Харків Нова пошта пошта відео російська ракета

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