«Нова пошта» оприлюднила імена й вік загиблих під Харковом співробітників

Під Харковом загинули шість працівників «Нової пошти»

Загинули чоловіки віком від 21 до 31 року

21 жовтня внаслідок удару російської ракети по терміналу під Харковом загинули шість працівників «Нової пошти». Компанія опублікувала імена й вік загиблих працівників на сторінці у Facebook.

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«Ввечері 21 жовтня шість новопоштовців загинули через прицільний удар російськими ракетами по терміналу Нової пошти в Харкові», – йдеться в повідомленні.

На знак пам’яті й скорботи «Нова пошта» зазначила імена загиблих:

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Олександр Темніков, 31 рік

Дмитро Герасічкін, 30 років

Артем Акопов, 21 рік

Олександр Біжанов, 22 роки

Владислав Панков, 28 років

Олексій Єрмола, 23 роки

Раніше в мережі з’явилося відео влучання в термінал «Нової пошти» на Харківщині. Внаслідок теракту на місці події піднявся величезним стовп вогню.

Нагадаємо, ввечері 21 жовтня у Харкові пролунало щонайменше два вибухи. Російська ракета вдарила по терміналу «Нової пошти».

У результаті нічного обстрілу Харківщини загинули шестеро людей, кількість поранених збільшилася до 16. Про це повідомила поліція Харківської області.

Стало відомо, що на території термінала перебували 22 особи, з яких шість осіб загинули та 16 були поранені. З травмами різного ступеню тяжкості їх доставили до лікарні.

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До слова, розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).