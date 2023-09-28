Кадиров ледь говорить: як Кремль намагається приховати стан глави Чечні (відео)

Ролик з хворим прихвостнем Путіна мали опублікувати у його каналі, натомість поширили кадри як син Кадирова б'є чоловіка у СІЗО

Журналісти опублікували відео зустрічі хворого лідера Чечні Рамзана Кадирова з очільником Росгвардії Віктором Золотовим, зроблене 21 вересня. Ролик із зустріччю мав бути викладений на каналі Кадирова, але від цього відмовились, бо чеченський лідер мав дуже поганий вигляд та ледь розмовляв. Про це повідомили у російському проєкті «ВЧК-ОГПУ», у розпорядженні якого з’явилося відповідне відео.

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Повідомляється, що зйомки зустрічі Кадирова з Золотовим відбувалися у приміщеннях, розташованих поруч із п'ятим корпусом центральної клінічної лікарні, де перебуває лідер Чечні. Золотов на ролику стверджує, що зустріч відбулася начебто у приміщенні Росгвардії.

«Оскільки зйомки проводилися на терміновий запит чеченської сторони, то Золотов явно не знає, про що говорити. Він вітає Кадирова і з ювілеєм його матері, який був на початку серпня, та з днем народження республіки, який був на початку вересня», – звернули увагу журналісти.

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Кадиров на відео намагається відповісти на вітання Золотова, але це у нього просто не виходить. Наприкінці зустрічі він таки починає розмовляти, однак судячи з відео, кожне слово чеченський лідер вимовляє з великими труднощами.

«Він говорить повільно, тихо, затинається. А часом і зовсім здається, що втрачає думку (особливо, коли говорить про техніку, що горить, і БТРи). Не дивно, що запис вирішили не давати «в ефір», – зазначили у проєкті «ВЧК-ОГПУ».

Там зауважили, що замість відео зустрічі з Золотовим у Telegram-каналі Кадирова опублікували запис того, як його син Адам б’є у СІЗО Микиту Журавля, якого звинувачують у справі про спалення Корану. Глава Чечні заявив, що пишається своїм спадкоємцем та його вчинком.

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«І майже одразу ми дізналися від Ксенії Собчак, що Кадиров «живий, здоровий… дуже енергійно їв горіхи кеш’ю». Очевидно, медицина ЦКЛ створила диво за чотири дні», – іронізують журналісти.

Нагадаємо, раніше розвідка повідомила про критичний стан голови Чечні. Зокрема, що Кадиров уже кілька днів перебуває в комі. Літаком його доправляли в Москву, але там лікарі нічим не змогли допомогти, після чого Кадирова повернули знову до Чечні.

Згодом лідер Чеченської республіки Рамзан Кадиров публікував відео нібито з прогулянки, щоб розвіяти чутки про свою смерть, які активно почали ширитися мережею.

Крім того, Кадиров показав, що досі живий і поцілував чоловіка (відео). «Хвала Всевишньому, я живий і здоровий і зовсім не розумію, чому навіть у разі моєї хвороби має здійматися галас», – написав Рамзан Кадиров.

До слова, стан здоров'я глави Чечні Рамзана Кадирова оцінюють як важкий. Це матиме наслідки для режиму російського диктатора Володимира Путіна.