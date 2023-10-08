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«Нова пошта» розпочала роботу в ще одній країні

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
«Нова пошта» розпочала роботу в ще одній країні
Доставка зі Словаччини в Україну буде займати від п'яти діб
фото: Нова пошта

Відділення «Нової пошти» відкрили в Словаччині

Українська компанія «Нова пошта» оголосила про початок роботи в Словаччині. Перше відділення відкрили в Братиславі. Про це йдеться на сторінці компанії у Facebook.

Тепер клієнти можуть отримувати та відправляти свої посилки вагою до 100 кілограмів у Словаччині.

Відділення буде працювати за таким графіком:

  • Понеділок – п'ятниця: 8:00 – 20:00.
  • Субота – неділя: 9:00 – 18:00.

Нова пошта пропонує опцію доставки у партнерські поштомати та кур’єрську доставку на будь-яку адресу по всій території країни. Замовити послуги можна буде як через офіційний сайт, так і через мобільний застосунок Nova Post.

Доставка зі Словаччини в Україну буде займати від п'яти діб.

Зазначимо, мережа відділень компанії вже працює у Литві, Молдові, Німеччині, Польщі, Румунії та Чехії з терміном доставки від 3 днів. 

Нагадаємо, «Нова пошта» сплатила 5 млрд грн податків за пів року. Компанія входить до ТОП-20 найбільших платників податків в Україні. 

Раніше повідомлялося, що український поштовий оператор «Нова пошта» доставляє посилки для військових безкоштовно, тобто власним коштом. Програмою може скористатися кожен охочий. 

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