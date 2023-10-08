«Нова пошта» розпочала роботу в ще одній країні
Відділення «Нової пошти» відкрили в Словаччині
Українська компанія «Нова пошта» оголосила про початок роботи в Словаччині. Перше відділення відкрили в Братиславі. Про це йдеться на сторінці компанії у Facebook.
Тепер клієнти можуть отримувати та відправляти свої посилки вагою до 100 кілограмів у Словаччині.
Відділення буде працювати за таким графіком:
- Понеділок – п'ятниця: 8:00 – 20:00.
- Субота – неділя: 9:00 – 18:00.
Нова пошта пропонує опцію доставки у партнерські поштомати та кур’єрську доставку на будь-яку адресу по всій території країни. Замовити послуги можна буде як через офіційний сайт, так і через мобільний застосунок Nova Post.
Доставка зі Словаччини в Україну буде займати від п'яти діб.
Зазначимо, мережа відділень компанії вже працює у Литві, Молдові, Німеччині, Польщі, Румунії та Чехії з терміном доставки від 3 днів.
Нагадаємо, «Нова пошта» сплатила 5 млрд грн податків за пів року. Компанія входить до ТОП-20 найбільших платників податків в Україні.
Раніше повідомлялося, що український поштовий оператор «Нова пошта» доставляє посилки для військових безкоштовно, тобто власним коштом. Програмою може скористатися кожен охочий.
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