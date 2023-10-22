У мережі з’явилося відео влучання в термінал «Нової пошти» на Харківщині

У результаті удару сталася значна руйнація будівлі терміналу, пошкоджені 7 вантажних автомобілів та 2 напівпричепа

У момент обстрілу у терміналі перебували працівники

У мережі з’явилося відео моменту ракетного удару по терміналу «Нової пошти» у Харківській області. Внаслідок теракту на місці події піднявся величезним стовп вогню.

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У момент обстрілу у терміналі перебували працівники. Про це свідчать кадри із камери спостереження.

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Раніше повідомлялося, що фахівці ідентифікували тіла пʼятьох загиблих від ракетного удару по терміналу «Нової пошти». Від обстрілу «Нової пошти» на Харківщині загинули шестеро, ще 16 постраждали в селі Коротич на Харківщині. Їх удалося впізнати за зовнішніми ознаками.

Нагадаємо, ввечері 21 жовтня у Харкові пролунало щонайменше два вибухи. Російська ракета вдарила по терміналу «Нової пошти».

У результаті нічного обстрілу Харківщини загинули шестеро людей, кількість поранених збільшилася до 16. Про це повідомила поліція Харківської області.

Стало відомо, що на території термінала перебували 22 особи, з яких шість осіб загинули та 16 були поранені. З травмами різного ступеню тяжкості їх доставили до лікарні.

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До слова, розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).