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У мережі з’явилося відео влучання в термінал «Нової пошти» на Харківщині

Надія Карбунар
glavcom.ua
У мережі з’явилося відео влучання в термінал «Нової пошти» на Харківщині
У результаті удару сталася значна руйнація будівлі терміналу, пошкоджені 7 вантажних автомобілів та 2 напівпричепа
фото: ДСНС України

У момент обстрілу у терміналі перебували працівники

У мережі з’явилося відео моменту ракетного удару по терміналу «Нової пошти» у Харківській області. Внаслідок теракту на місці події піднявся величезним стовп вогню.

У момент обстрілу у терміналі перебували працівники. Про це свідчать кадри із камери спостереження.

Раніше повідомлялося, що фахівці ідентифікували тіла пʼятьох загиблих від ракетного удару по терміналу «Нової пошти». Від обстрілу «Нової пошти» на Харківщині загинули шестеро, ще 16 постраждали в селі Коротич на Харківщині. Їх удалося впізнати за зовнішніми ознаками.

Нагадаємо, ввечері 21 жовтня у Харкові пролунало щонайменше два вибухи. Російська ракета вдарила по терміналу «Нової пошти»

У результаті нічного обстрілу Харківщини загинули шестеро людей, кількість поранених збільшилася до 16. Про це повідомила поліція Харківської області.

Стало відомо, що на території термінала перебували 22 особи, з яких шість осіб загинули та 16 були поранені. З травмами різного ступеню тяжкості їх доставили до лікарні.

До слова, розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Теги: війна Харківщина російська ракета відео ракета розслідування

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