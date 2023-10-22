Російська атака на Харківщину, її наслідки: головне за ніч

Російська ракета вдарила по терміналу «Нової пошти»

У ніч на 22 жовтня російські війська атакували Харківщину. ЦАХАЛ пообіцяв увійти в Сектор Гази. Росіяни готуються до зимових обстрілів і шукають прогалини в українській ППО. «Главком» зібрав у добірку новини ночі проти 22 жовтня, щоб ви були в курсі головних подій.

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Атака на Харківщину

Увечері 21 жовтня у Харкові пролунало щонайменше два вибухи. Згодом стало відомо, що російська ракета вдарила по терміналу «Нової пошти».

На території терміналу перебували 22 особи, усі постраждалі є працівниками «Нової пошти». У результаті нічного обстрілу Харківщини загинули шестеро людей, кількість поранених збільшилася до 16. Серед постраждалих – чоловіки віком від 19 до 43 років. Вони отримали осколкові поранення та вибухові травми.

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Сім людей перебувають у стані середньої тяжкості. Ще семеро – у тяжкому стані.

На місці триває розбір завалів. Слідчі разом з криміналістами і судмедекспертами проводять огляд тіл загиблих.

Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомив, що загарбники завдали ударів по місту з комплексів С-300. Запуски були здійснені з території Білгородської області.

Росіяни готуються до зимових обстрілів

Російські війська можуть урізноманітнити поєднання ракет, керованих бомб і безпілотників, щоб знайти прогалини в українській протиповітряній обороні перед ударами взимку. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Військові аналітики зазначили, що російські війська завдали ударів невідомими ракетами класу «повітря-земля», ракетами Х-59, крилатими ракетами «Іскандер-К» і БПЛА «Шахед» по українських містах вночі з 20 на 21 жовтня.

Також зазначено, що російська тактична авіація одночасно випустила 30 модифікованих керованих авіабомб по прифронтовій частині Херсонської області.

Речниця Південного оперативного командування України Наталія Гуменюк заявила, що російські війська ніколи раніше не застосовували таку комбінацію озброєнь.

Аналітики ISW, проаналізувавши ці дані, дійшли висновку, що Росія, ймовірно, готується до зимових атак за допомогою комбінованих ударів, які можуть допомогти визначити прогалини в роботі українських систем ППО.

Українці поставили рекорд у футбольній АПЛ

21 жовтня українці поставили рекорд в найсильнішій футбольній лізі світу, Англійській Прем'єр-лізі (АПЛ). В один день одразу п'ятеро українських футболістів зіграли в дев'ятому турі АПЛ за п'ять різних команд.

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Олександр Зінченко зіграв за «Арсенал» у поєдинку проти «Челсі», в складі якого в основі вийшов Михайло Мудрик.

19-річний Єгор Ярмолюк дебютував за «Брентфорд», ставши наймолодшим українським дебютантом в історії Прем'єр-ліги Англії.

У складі «Борнмута» проти «Вулвергемптона» зіграв Ілля Забарний. Український захисник «Евертона» Віталій Миколенко у матчі проти «Ліверпуля» розпочав поєдинок у стартовому складі.

ЦАХАЛ пообіцяв увійти в Сектор Гази

Армія оборони Ізраїлю пообіцяла увійти в Сектор Гази та розпочати там операцію зі знищення бойовиків ХАМАС.

«Ми зайдемо в Сектор Гази. Ми приступимо до виконання оперативного та професійного завдання зі знищення оперативників та інфраструктури ХАМАСу», – заявив начальник штабу ЦАХАЛ Герці Галеві.

Він зазначив, що коли ЦАХАЛ увійде до Гази, то вони «зважатимуть на події, які сталися 7 жовтня», коли ХАМАС напав на Ізраїль.

ЦАХАЛ ударив по мечеті Аль-Ансар у місті Дженін

Ізраїльські військові завдали превентивного удару по підземному комплексу на території мечеті Аль-Ансар на Західному березі річки Йордан.

За інформацією військових Ізраїлю, під мечеттю в місті Дженін на Західному березі річки Йордан був терористичний осередок бойовиків ХАМАС та «Ісламського джихаду», які готувалися вчинити теракт найближчим часом.